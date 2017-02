bet-at-home.com: Faszination Glücksspiel, die Lizenz zum Geldverdienen?

Weitere Suchergebnisse zu "bet-at-home.com":

auf der Homepage „bet-at-home.com“ können Spieler auf ziemlich alles wetten, was man sich vorstellen kann. Seit einiger Zeit sind auch Hunderennen im Programm. Es treten aber keine echten Vierbeiner gegeneinander an. Stattdessen hecheln 6 virtuelle Hunde mit schönen Namen wie „Brown Duke“ oder „Black Nose“ am Bildschirm um die Wette. Wer gewinnt, entscheidet der Zufallsgenerator. Noch ist die Spielerei mit den virtuellen Hunden allerdings nur ein Randgeschäft. Das meiste Geld verdient bet-at-home mit Onlineversionen von klassischem Glücksspiel wie Roulette oder Poker und Sportwetten. Das Geschäft brummt. In den vergangenen 9 Jahren haben sich die Umsätze annähernd verneunfacht.

Stärkung der Markenbekanntheit

Während der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich war bet-at-home durch international angelegte Werbekampagnen in Form von TV-Spots, Plakaten und Onlinemedien sowie einer umfangreichen Bonusaktion in ganz Europa präsent und baute die Markenbekanntheit in seinen Kernmärkten erfolgreich aus. Ein solches Großereignis ist für bet-at-home ideal, um die Zahl der registrierten Kunden nachhaltig zu steigern. Der Aufwand hat sich gelohnt. So stieg die Anzahl der Kunden von 4,2 auf 4,5 Mio. Neben den Werbemaßnahmen rund um die Fußball-Europameisterschaft führten auch das Sponsoring von Hertha BSC sowie weitere einzelne Marketingmaßnahmen in den europäischen Kernmärkten zur Stärkung der Markenbekanntheit. Die gesamten Marketingkosten erhöhten sich allerdings um 27,3% auf 34,2 Mio. €.

Positive Entwicklung trotz höherer Investitionen

In den ersten 9 Monaten hat bet-at-home erneut seine Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt und neue Höchstwerte bei Spielvolumen und Wett- und Gamingerträgen sowie im 3. Quartal das höchste operative Ergebnis (EBITDA) der Unternehmensgeschichte erzielt. Mit seinen Kunden steigerte bet-at-home den Brutto-Wett- und Gamingertrag (Rohertrag) um 14,7% auf 100,4 Mio. €. Das ist der Ertrag nach Auszahlung der Gewinne. Trotz Wettgebühren und Glücksspielabgaben sowie einer Ergebnisbelastung durch die Steuer für Anbieter elektronischer Dienstleistungen innerhalb der EU stieg der Netto-Wett- und Spieleertrag um 13,5% auf 81,8 Mio. €. In den ersten 3 Quartalen 2016 erwirtschaftete bet-at-home ein EBITDA von 21,3 Mio. €. Aufgrund der starken operativen Entwicklung verdoppelte sich im 3. Quartal das EBITDA auf 12,3 Mio. €.

Mit Sonderdividende winken 7,5% Rendite

Der Vorstand rechnet bei unverändertem regulatorischen und steuerrechtlichen Umfeld im Geschäftsjahr 2016 mit einem Anstieg im Brutto-Wett- und Gamingertrag von 10% auf 134 Mio. € und einem EBITDA von 30 Mio. €. Unbekannt ist dagegen die Höhe der Dividende für 2016. Der Wettanbieter sitzt auf rund 59,3 Mio. € Cash und stellt eine Sonderdividende in Aussicht. Gleichzeitig erklärte bet-at-home, dass die reguläre Ausschüttung eine ähnliche Rendite bringen soll wie die Auszahlungen für 2015. Die Chancen, dass für 2016 meine prognostizierte Dividende von 6,33 € je Aktie gezahlt wird, stehen also gut. Das wäre eine Dividendenrendite von 7,5%. bet-at-home hält dennoch genügend Cash in der Kasse, schließlich könnte 2017 der Markteintritt in Holland erlaubt werden.

