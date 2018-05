bet-at-home.com-Aktie: Wichtig zu wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "bet-at-home.com":

Am Dienstag fand die Hauptversammlung des Online-Wettanbieters bet-at-home.com am Frankfurter Flughafen statt. Das Aktionärstreffen ist einigermaßen ruhig verlaufen. Auf der Agenda standen unter anderem die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns. Der Vorstand schlug hierbei eine Dividende in Höhe von 7,50 je Aktie vor, die von den anwesenden Aktionären auch mehrheitlich angenommen wurde. Damit ergibt sich beim aktuellen Kurs eine Dividendenrendite ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.