bet-at-home: Kommt jetzt der Hammer?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie bet-at-home, die im Segment "Casinos & Spiele" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.04.2020, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 36.77 EUR.

Die Aussichten für bet-at-home haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die bet-at-home-Aktie ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,36 und liegt mit 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit) von 36,14. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält bet-at-home auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um bet-at-home auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von bet-at-home sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.