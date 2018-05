bet-at-home Aktie: Das reicht nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "FACC AG":

Bei der Hauptversammlung von bet-at-home am Dienstag gab es eigentlich keine schlechten Neuigkeiten. Im Gegenteil, ein um rund 88 Prozent gesteigerter operativer Gewinn kann sich durchaus sehen lassen und auch die Dividende ist mit einer Rendite von 8 Prozent nicht von schlechten Eltern. Doch all das reicht nicht, um den Abwärtstrend an der Börse zu beenden. Dort sahen Anleger auch in ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.