Die besten biopharmazeutische Dividendenaktien!

Zu den besten Dividendenaktien am heutigen Aktienmarkt gehört der Pharmaprodukte-Entwickler AbbVie. Das in Chicago ansässige Unternehmen brach aus einer flachen Basis aus, nachdem es in der vergangenen Woche besser als erwartete Gewinne gemeldet hatte.

Mit seinem diversifizierten Angebot an neuen Produkten und robusten längerfristigen Wachstumsaussichten ist AbbVie ein überzeugender Dividendenwert.

AbbVie hat vor ein paar Wochen die Unterstützung am gleitenden 50-Tage-Durchschnitt zurückerobert.



