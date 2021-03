Die besten Wachstumsaktien: Diese 3 Dinge haben sie gemein

Wie man die besten Wachstumsaktien identifiziert, ist womöglich mehr eine Kunst als eine Wissenschaft. Trotzdem existieren gewisse Faktoren, die Foolishe Investoren bei der Analyse ihrer Wachstumsaktien beherzigen können.

Das heißt, wir können einige Dinge abstrakt und allgemein benennen, die die besten Wachstumsaktien einen. Lass uns heute einen Foolishen Blick auf drei spannende Dinge riskieren, die du als Investor kennen solltest.

Beste Wachstumsaktien? Unternehmen & Markt

Grundsätzlich gilt, dass Foolishe Investoren bei der Jagd nach den besten Wachstumsaktien auf zwei Dinge achten sollten: auf den Markt beziehungsweise auch auf das Unternehmen. Wobei auch die Frage nach dem Unternehmen in dem Markt eine wichtige Rolle spielt.

Gerade das Investieren in Wachstumsaktien sollte schließlich unternehmensorientiert erfolgen. Das heißt, es bringt einem als Investor reichlich wenig, wenn ein Markt konsequent wächst, allerdings das Unternehmen, auf das man setzt, von diesem Marktwachstum kaum oder gar nicht profitieren kann.

Wie das Unternehmen daher in dem Markt positioniert ist, ist eine überaus entscheidende Frage. Auch können Wettbewerbsvorteile, technologische Vorteile oder andere Dinge eine wichtige Rolle spielen. Dinge, die man bei der Analyse des Marktes und des Unternehmens durchaus berücksichtigen sollte.

Ein fähiges, visionäres Management

Das, was die besten Wachstumsaktien außerdem eint, ist ein weiterer wichtiger Faktor: ein fähiges Management. Ein Unternehmen kann noch so gut positioniert sein und der Markt bestmöglich wachsen. Wenn es die Verantwortlichen es nicht schaffen, den Wachstumskurs zu halten, so ist das keine gute Investition.

Das Management sollte sich stets auf die Kernkompetenzen konzentrieren und in den Ausbau des weiteren Wachstums investieren. Sowie auch mit den Mitteln haushalten und den Fokus auf die wesentlichen Dinge legen. Auch das macht die besten Wachstumsaktien aus, dass die Verantwortlichen das Potenzial ideal entfalten.

Beste Wachstumsaussichten und ein visionäres, fähiges Management sind ein wichtiger Schlüssel. Auch, wenn es darum geht, dass weitere Chancen ergriffen werden und die Chancen ausgebaut werden. Topleute, die ihr Unternehmen und den Markt kennen, sind definitiv von Vorteil.

Beste Wachstumsaktien? Eine Prise Glück

Wir können es leider nicht leugnen: Aber auch eine Prise Glück gehört zu den besten Wachstumsaktien. Beziehungsweise zur Investitionsthese und der Frage, ob sie aufgeht. Oder vielleicht auch nicht.

Das betrifft beispielsweise die Frage, ob der Markt schon jetzt bereit für eine innovative Lösung ist. Oder ob die technologischen Lösungen schon ausreichend gereift sind, damit sich die Investitionsthese entfalten kann. Der E-Commerce-Siegeszug wäre beispielsweise nicht ohne Fortschritte im Internet möglich gewesen.

Allerdings ist es nicht nur das: Auch, dass sich die Investitionsthese auf weitere Dinge ausweitet, kann häufig nicht im Vorfeld vorhergesehen werden. Bei Amazon beispielsweise haben frühe Investoren auf einen Onlineversandbuchhändler gesetzt. Dass das Geschäftsmodell auf sämtliche Konsumgüterbereiche ausgedehnt wird und die Cloud dazukommt, haben Investoren zum Jahrtausendwechsel kaum kommen sehen.

Beste Wachstumsaktien reifen mit der Zeit und leider gehört eben auch etwas Glück dazu, wie sich die Reise langfristig entwickeln wird. Das sollten Foolishe Investoren nicht außen vor lassen.

