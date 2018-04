Die besten Textil-Siegel im Greenpeace-Check / Neuer Einkaufsratgeber für umweltfreundliche und faire Mode

Hamburg (ots) - In einem neuen Einkaufsratgeber empfiehltGreenpeace schadstofffrei und sozial gerecht hergestellte Kleidung.Die unabhängige Umweltschutzorganisation bewertet die achtwichtigsten Öko-Textillabel mit bis zu drei Sternen - und bietet soeine einfache Einkaufshilfe. Die höchsten Anforderungen fürChemikalienmanagement, Recycling und Arbeitnehmerrechte erfüllen derInternationale Verband der Naturtextilwirtschaft (IVN Best), derGlobal Organic Textile Standard (GOTS) und "Made in Green" vonOeko-Tex. "Nur die von Greenpeace empfohlenen unabhängigenÖko-Textilsiegel sorgen für eine saubere Textilproduktion", sagtKirsten Brodde, Textil-Expertin von Greenpeace: "DieBekleidungs-Branche wirbt mit eigenen Öko-Programmen, Nachhaltigkeitund Recycling, verschmutzt aber die Umwelt wie kaum eine andere." DieBroschüre im Pocket-Format kann unter 040-30618-120 oderwww.greenpeace.de/textilratgeber kostenlos bestellt werden.In seiner aktualisierten fünften Auflage zeichnet derGreenpeace-Ratgeber mit "Made in Green" das dritte Siegel mit dreiSternen aus. Die Oeko-Tex-Tochter prüft den gesamtenChemikalieneinsatz in der Textil-Herstellung. Das weit verbreiteteSiegel Oeko-Tex 100 verspricht hingegen nur schadstofffreieEndprodukte - der Chemikalieneinsatz in der Fabrik spielt keineRolle. Die firmeneigenen Öko-Siegel großer Fast-Fashion-Marken wieH&M, C&A oder Zara sind nach Auffassung von Greenpeace oft nur einFeigenblatt: Einzelne Kollektionen werden nach strengeren Richtlinienproduziert und stark beworben - das restliche Sortiment bleibtkonventionell.Im Trend: Hochwertige Kleidung statt Billig-SchickMit der Textil-Kampagne "Detox" hat Greenpeace bis heute 80Textilhersteller davon überzeugt, bis zum Jahr 2020 auf eineProduktion ohne gefährliche Chemikalien umzustellen. Doch Erfolge imChemikalienmanagement werden durch den rasanten undressourcenvernichtenden Konsum von Billig-Textilien erschwert. Nacheiner Greenpeace-Studie vom November 2015 stapeln sich in deutschenKleiderschränken über zwei Milliarden Kleidungsstücke, die seltenoder nie getragen werden. Trotzdem wird ständig neu gekauft, mitschweren Umweltfolgen: Die Produktion einer einzigen Jeans verbrauchtbeispielsweise bis zu 7000 Liter Wasser und vergiftet Gewässer inHerstellungsländern wie China, Vietnam oder Pakistan. FürSchlagzeilen sorgte in den vergangenen Monaten zudem, dassfabrikneue, aber fehlerhafte Ware gelegentlich gar nicht recycelt,sondern gleich verbrannt wird.Angesichts überquellender Kleiderschränke und häufiger Skandale inder Fast-Fashion-Industrie schätzen jedoch viele Verbraucherinnen undVerbraucher wieder zertifizierte, hochwertige und langlebigeKleidung. Geschäfte für Grüne Mode in Deutschland listet daher derneue Textil-Ratgeber unter www.greenpeace.de/ecofashionstores auf."Mode sollte mehr als eine Verpackung sein, die man wie einenMüslikarton wegwirft", sagt Brodde: "Solide ist das neue Cool."Achtung Redaktionen: Rückfragen bitte an Kirsten Brodde, Tel.0170-4299 718, oder Pressesprecherin Simone Miller, Tel. 0171-8706647. www.greenpeace.de/detox. Greenpeace-Pressestelle: Telefon040-30618-340, Email presse@greenpeace.de; Greenpeace auf Twitter:http://twitter.com/greenpeace_de, auf Facebook:www.facebook.com/greenpeace.de.Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell