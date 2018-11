Die besten Tennisspieler der Welt ab Sonntag bei den Nitto ATP Finals in London live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Sky überträgt ab diesem bis nächsten Sonntag alle Matches derEinzelkonkurrenz sowie das Finale der Doppelkonkurrenz bei den ATPFinals live und exklusiv- Unter den acht besten Spierlern der Welt gehen auch DeutschlandsTopspieler Alexander Zverev, Novak Djokovic, Roger Federer undDominic Thiem in London an den Start- Alexander Zverevs Auftaktmatch gegen Marin Cilic am Montag ab15.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD- Stefan Hempel kommentiert alle Matches, Sky Reporter Moritz Langberichtet von vor Ort- Mit Sky Ticket können Tennisfans auch ohne Vertragsbindung inLondon und bei allen weiteren Live-Sport-Übertragungen von Sky dabeisein- Tägliche Berichterstattung während des Turniers und dasHighlight-Magazin zu den ATP Finals am Montag danach um 21.30 Uhrauch im Free-TV auf Sky Sport News HDDie besten Tennisprofis der Welt schlagen ab Sonntag live undexklusiv bei Sky auf. Sky berichtet ab dann täglich live undüberträgt während der acht Tage in London alle insgesamt 15 Matchesdes Einzel-Wettbewerbs sowie das Doppelfinale.Die Finals bilden den offiziellen Abschluss der ATP-Saison 2018.Mit von der Partie ist Deutschlands Topspieler Alexander Zverev, derin seiner Vorrundengruppe auf den Weltranglistenersten NovakDjokovic, Marin Cilic und John Isner trifft. In der anderen Gruppetreffen Roger Federer, Dominic Thiem, Kevin Anderson und KeiNishikori aufeinander. Die beiden großen Favoriten sind zugleich auchdie beiden Spieler, die den Wettbewerb bislang am häufigsten gewinnenkonnten. Roger Federer triumphierte sechs Mal bei den ATP Finals,Novak Djokovic gewann fünf Mal.Sky berichtet ab diesem Sonntag täglich live von den ATP Finals.Stefan Hempel wird alle Matches kommentieren, Sky Reporter MoritzLang wird live aus London berichten und vor Ort auf Stimmenfanggehen.Dominic Thiem und Kevin Anderson eröffnen am Sonntag um 15.00 Uhrdas Turnier. Alexander Zverevs Auftaktmatch findet am Montag ab 15.00Uhr statt. Im ersten Gruppenspiel tritt er dann auf Marin Cilic.Mit Sky Ticket flexibel auch ohne Vertragsbindung live dabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können alle Tennisfans, die nochkein Sky Abonnement haben, auch ohne Vertragsbindung bereits ab 9,99EUR live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalteauf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets,Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.Neben den Tennis-Übertragungen sind bei Bestellung des Sky Ticketsauch alle weiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des SkyFußball-Bundesliga Pakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Regelmäßige Highlights frei empfangbar auf Sky Sport News HDAuch Sky Sport News HD berichtet ausführlich von der ATP WorldTour. Neben täglichen Highlights der Turniere zeigt Deutschlandserster und einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender auch eineinstündiges Magazin mit der Zusammenfassung des vorangegangenTurniers. Die Höhepunkte aus London sind am Montag, 19. November ab21.30 Uhr zu sehen.Die Nitto ATP Finals in London live bei Sky und Sky Go sowie ohnelange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen SkySportsbars:Sonntag, 11.11., Thiem gegen Anderson ab 15.00 Uhr auf Sky Sport 2HDSonntag, 11.11., Federer gegen Nishikori ab 21.00 Uhr auf SkySport 1 HDMontag, 12.11., Zverev gegen Cilic ab 15.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDMontag, 12.11., Djokovic gegen Isner ab 21.00 Uhr auf Sky Sport 1HDDienstag, 13.11., ab 15.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDDienstag, 13.11., ab 21.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDMittwoch, 14.11., ab 15.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDMittwoch, 14.11., ab 21.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDDonnerstag, 15.11., ab 15.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDDonnerstag, 15.11., ab 21.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDFreitag, 16.11., ab 15.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDFreitag, 16.11., ab 21.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDSamstag, 17.11., das erste Halbfinale ab 15.00 Uhr auf Sky Sport 1HDSamstag, 17.11., das zweite Halbfinale ab 21.00 Uhr auf Sky Sport1 HDSonntag, 18.11., das Doppelfinale ab 16.30 Uhr auf Sky Sport 1 HDSonntag, 18.11., das Einzelfinale ab 19.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDMontag, 19.11., ab 21.30 Uhr: Die Highlights aus Paris auf SkySport News HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell