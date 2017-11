Die besten Schiffe des Jahres: Kreuzfahrt Guide Awards 2017 verliehen - KREUZFAHRT GUIDE 2018 in neuem Layout ab sofort im Handel (FOTO)

Hamburg (ots) -Die besten Schiffe des Jahres: Kreuzfahrt Guide Awards 2017verliehen - KREUZFAHRT GUIDE 2018 in neuem Layout ab sofort im HandelIm festlichen Rahmen wurden am 9. November in Hamburg diebegehrten KREUZFAHRT GUIDE AWARDS 2017 verliehen. Ermittelt wurdensie von einer 12-köpfigen Experten-Jury und den Autoren des soebenneu erschienenen KREUZFAHRT GUIDE 2018. Das seit 2006 alljährlich imNovember vorgelegte Jahrbuch "für den perfekten Urlaub auf demWasser" präsentiert sich in rundum modernisiertem Layout und invergrößertem Format.Die Verleihung der Awards war der glanzvolle abendliche Höhepunktdes Kreuzfahrt Kongresses 2017, einer von der planet c GmbH, Hamburg,und dem Management Forum, Frankfurt, veranstalteten Fachtagung zuaktuellen Trends und Themen des globalen Kreuzfahrtenmarktes. Siefand zum siebten Mal in Hamburg statt, mit Vorträgen von über 20prominenten Entscheidern der Branche, u.a. auch aus China,Frankreich, Spanien und Italien. "Special partner" war der weltweiteKreuzfahrtverband Cruise Lines International Association (CLIA)."Mit den Kreuzfahrt Guide Awards", so die Initiatoren Uwe Bahn undJohannes Bohmann, "werden Kreuzfahrtschiffe geehrt, die in dem rasantwachsenden Markt durch außergewöhnliche Leistungen überzeugen." Zumneunten Mal seit 2008 wurden die renommierten Preise vergeben. AchtSieger standen auf dem Podest, Jeweils vier Kandidaten waren ininsgesamt sieben Kategorien nominiert.Die Gewinner der Kreuzfahrt Guide Awards 2017 sind:- MSC Meraviglia (MSC Cruises): bestes Info- & Entertainment- Mein Schiff 6 (TUI Cruises): bestes Sport- & Wellness-Angebot- AIDAprima (AIDA Cruises): bestes Schiff fuÌ^r Familien- MS Europa 2 (Hapag-Lloyd Kreuzfahrten): beste Gastronomie- Sea Cloud II (Seacloud Cruises): bester Service- MS Bremen (Hapag-Lloyd Kreuzfahrten): bestes Routing- Crystal Mozart (Crystal River Cruises): Flussschiff des Jahres- Meyer Werft Papenburg: Sonderpreis der JuryDer KREUZFAHRT GUIDE erscheint jährlich in der planet c GmbH,Hamburg. Mit Reportagen zu Schiffsreisen in aller Welt, großemKartenteil sowie Porträts und Bewertungen von 140 Hochsee- undFlusskreuzfahrtschiffen. 16,80 Euro, 310 Seiten.Weitere Informationen unter www.kreuzfahrtguide.com und unterwww.kreuzfahrtkongress.dePressekontakt:Dr. Johannes Bohmann, Tel.: +49 (0)40 696 595 304;presse@kreuzfahrtguide.comOriginal-Content von: planet c GmbH, übermittelt durch news aktuell