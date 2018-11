Die besten Produktentwickler aus dem Silicon Valley und Europa kommen zum Digitale Leute Summit nach Köln (FOTO)

Köln (ots) -+++ 30 internationale Experten aus Produktentwicklung, Tech und UXDesign +++ 500 Besucher von Technologieunternehmen, Agenturen undStartups +++ Speaker von Google, Slack, Booking.com, Zalando +++Mit einer hochkarätig besetzten Tech-Konferenz holt dasOnline-Magazin "Digitale Leute" einige der besten Produktentwicklerweltweit nach Köln. Zum ersten Mal treffen sich am 13. NovemberProfis aus Softwareentwicklung, Produktmanagement und UX Design zum"Digitale Leute Summit" in den Balloni-Hallen in Köln-Ehrenfeld. Aufdrei Bühnen sprechen zahlreiche internationale Expertinnen undExperten von namhaften Technologie-Unternehmen.Aus dem Silicon Valley fliegen Beril Guvendik Maples und JessicaKirkpatrick ein. Erstere ist beim Internetgiganten Google für das UXDesign der Webtracking-Plattform "Analytics" verantwortlich.Kirkpatrick vertritt als Data Scientist bei derKommunikationsplattform "Slack" eine Disziplin, die bei allenUnternehmen immer wichtiger wird: Sie analysiert mithilfe vonNutzerdaten, wie die neun Millionen Slack-Nutzer die Anwendung imberuflichen Alltag einsetzen. Die gewonnenen Erkenntnisse helfen denEntwicklern, gezielt neue Features zu entwickeln und bestehende zuverbessern.Tools und Taktiken der besten Tech-FirmenZusätzlich kommen Produktentwickler von einigen dererfolgreichsten europäischen Tech-Unternehmen der letzten Jahre zumSummit und stellen ihre Tools, Taktiken und Methoden vor. AgileCoaching bei Zalando, Growth-Strategien bei Booking.com,Plattform-Technologie bei Typeform oder Product Discovery bei Xingsind nur einige der Themen auf den drei Bühnen. Insgesamt können sichdie 500 erwarteten Besucher auf mehr als 25 Podiumsgespräche, Panelsund Ask-me-Anything-Runden freuen. Der Digitale Leute Summit ist dieerste Produktentwicklerkonferenz dieser Größe in NRW. Bis jetzt habensich unter anderem Teams von Rewe Digital, Cisco oder Thoughtworksund vielen weiteren deutschen Firmen für den Summit angemeldet.Diese Resonanz zeigt, dass digitale Produktentwicklung in derdeutschen Wirtschaft enorm an Bedeutung gewonnen hat, sagtDL-Geschäftsführer Stefan Vosskötter: "Kein Unternehmen kann es sichnoch leisten, auf digitale Produkte und Prozesse zu verzichten.Produktentwickler sind schon heute die neuen Rockstars in den Firmen.Wir diskutieren nicht mehr über die Bedeutung der Digitalisierung,sondern sind schon einen Schritt weiter. Uns interessiert, wie diegrößten und erfolgreichsten digitalen Plattformen weltweit entwickeltund betrieben werden. Auf dem Summit werden wir genau das aus ersterHand von Top-Profis aus Europa und den USA erfahren."Abendprogramm mit Art@TechAbgerundet wird die Veranstaltung durch ein abwechslungsreichesRahmenprogramm. Konzerne wie der Einzelhändler Real, die DeutscheBahn oder der Voice-over-IP-Anbieter Sipgate stellen an eigenenStänden vor, wie ihre Digitalteams arbeiten. Für einen gelungenenAbschluss des Tages sorgt das Kölner Kunst- und Technologiefestival"Art@Tech", das das Abendprogramm mit Live-Musik undKunstinstallationen bestreitet.Partner des Digitale Leute Summit ist die Stadt Köln,Oberbürgermeisterin Henriette Reker wird die Veranstaltung eröffnen.https://www.digitale-leute.de/summitÜber Digitale LeuteSeit 2016 ist Digitale Leute eine Plattform für digitaleProfessionals aus Tech, Product und Design, gestartet von den Machernvon deutsche-startups.de. In inzwischen mehr als 70 Interviews undArtikeln werden auf Digitale-Leute.de die Tools, Taktiken undMethoden von Produktmanagern, UX-Designern und Software-Entwicklernvorgestellt. Auf regelmäßigen Meetups in Köln und Düsseldorf vernetztDigitale Leute Branchenprofis auch im wahren Leben. Seit Juni 2018erscheint außerdem der Podcast "DL Insights", erhältlich via iTunes,Spotify und Soundcloud.Wenn Sie eine Akkreditierung zum Digitale Leute Summit wünschen,genügt eine kurze E-Mail. Nennen Sie darin bitte ihren vollständigenNamen, ihr Medium, ihre Tätigkeit (Text, Videoredakteur, Fotograf,etc.) und ggf. mit wie vielen Teammitgliedern sie erscheinen wollen.Pressekontakt:Für Rückfragen und weitere Informationen nutzen Sie bitte dieE-Mail-Adresse presse@digitale-leute.de.Ihr Ansprechpartner bei Digitale Leute ist Moritz Meyer.Mobil: 0172 517 52 14Original-Content von: PIABO, übermittelt durch news aktuell