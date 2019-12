Die besten PKV-Vollkostentarife 2019 für jedes Portemonnaie (FOTO)

Köln (ots) - Gleich auf drei Absicherungsniveaus hat das Deutsche Finanz-ServiceInstitut (DFSI) Vollkostentarife privater Krankenversicherer untersucht: BeimPremiumschutz kam die Debeka auf Platz 1. Beim Standardniveau siegte hingegendie Arag. Beim Grundschutz liegt wiederum die Hanse Merkur ganz vorne."Die Gesundheit ist ein kostbares Gut - nur sie ist es wert, dass man dafürseine Zeit, seinen Schweiß, seine Arbeit und sein Geld einsetzt", das wussteschon der französische Philosoph Michel de Montaigne. Doch während Krankheit im16. Jahrhundert oft zwangsläufig den finanziellen Ruin bedeutet, kann man sichheute vor den finanziellen Folgen einer fehlenden Gesundheit absichern. Dieprivaten Krankenversicherer (PKV) bieten jede Menge Produkte - in ihrem Jargon"Tarife" genannt - mit den unterschiedlichsten Leistungen zu den verschiedenstenPreisen an. Allerdings ist es für potenzielle PKV-Kunden angesichts der schierenMenge an Versicherungstarifen schwierig, ohne Hilfe einen Tarif zu finden, derzu ihren Bedürfnissen und zu ihren Finanzen passt.Um hier einen schnellen und sinnvollen Überblick zu geben, hat das auf Analyseund Bewertung von Versicherungs- und Finanzprodukten spezialisierte DeutscheFinanz-Service Institut (DFSI) bundesweit erhältliche Vollkostentarife privaterKrankenversicherern untersucht. Dafür wurden in einem ersten Schritt dreiLeistungsniveaus zur Tarif-Bewertung definiert: Grund-, Standard- undPremiumschutz. Anhand dieser Schutzniveaus wurden vom DFSI die Tarifeklassifiziert, der jeweilige Leistungsumfang analysiert und bewertet. Undselbstverständlich floss bei der aktuellen Studie "Vollkostentarife in der PKV2019", die etwa 85 Prozent des Marktes abdeckt, auch der Preis in die Bewertungmit ein. "Denn was bringt ein Top-Tarif, wenn ich mir diesen einfach nichtleisten kann?" fragt DFSI-Studienleiter Sebastian Ewy rhetorisch. "Mit derDFSI-Klassifizierung kann jeder nach dem besten Tarif suchen, der zur eigenenFinanzsituation passt."Übrigens: "Oft wird über hohe Kostensteigerungen in der PKV berichtet. Dochdiese gibt es nicht in jedem Tarif jedes Jahr", weiß Experte Ewy. "Vielmehr istes so, dass der Gesetzgeber Regeln vorgegeben hat, nach denen die PKV-Anbieterdie Tarifbeiträge jahrelang stabil halten müssen, um dann mit einem Schlag diePrämien kräftig erhöhen zu müssen. Langfristig betrachtet stellt sich dieSituation völlig anders dar," Der DFSI-Senior-Analyst verweist dafür auch aufDaten des Bundesgesundheitsministeriums: "Demnach stiegen die PKV-Beiträge von2009 bis 2019 durchschnittlich um 2,8 Prozent pro Jahr. In der GKV beträgt derreine Beitragsanstieg dagegen 3,3 Prozent - und das ohne Berücksichtigung dessteuerfinanzierten Bundeszuschusses in der GKV."Zudem gibt Ewy zu bedenken, dass es in der GKV immer wieder Leistungskürzungenkommen kann - "insbesondere, wenn die Politik noch stärkere Beitragserhöhungenzu verhindern sucht." In den originären PKV-Tarifen sind dagegenLeistungskürzungen während der Versicherungszeit ausgeschlossen. Lediglich inden gesetzlich vorgeschriebenen Basis- und Standardtarifen der PrivatenKrankenversicherer können Leistungen auch gekürzt werden. Denn diese Tarife sindeins zu eins an die gesetzliche Krankenversicherung gekoppelt - sowohl beimBeitrag als auch beim Leistungsumfang. Und das wiederum war der Grund für dasDFSI, Basis- und Standardtarife in der aktuellen Studie nicht zuberücksichtigen.Dafür hat das DFSI-Team um Ewy bei der aktuellen Studie nicht nur denLeistungsumfang der einzelnen Tarife, sondern auch die Prämienhöhe eingehendanalysiert. Dabei kamen in Sachen Tarifbedingungen (AVB) insgesamt 13Teilbereiche von A wie Auslandsschutz bis Z wie Zahnleistungen auf denPrüfstand. Wichtigere Teilbereiche - etwa ambulante und stationäre Behandlungoder auch Heilmittel - brachten hier natürlich auch mehr Punkte als wenigerwichtige, wie etwa die Übernahme von Kosten bei Krankentransporten oder eineBeitragsbefreiung in Elternzeit. Die Prämienhöhe wiederum wurde anhand vonmehreren Musterkunden bei den Versicherern abgefragt und dann in Relation zumjeweils günstigsten Anbieter bewertet.Zudem floss auch die Finanzkraft der PKV-Anbieter in die Bewertung ein. FürExperte Ewy ein wichtiger Punkt: "Eine Private Krankenversicherung läuft oftmehrere Jahrzehnte lang. Da sollte man schon beim Abschluss der Police daraufachten, dass der Versicherer aller Voraussicht nach auch später noch dieeingegangenen Verpflichtungen erfüllen kann - und das ohne überdurchschnittlicheBeitragssteigerungen." Letztlich floss die Finanzkraft mit einer Gewichtung von20 Prozent ins Gesamtergebnis ein, Leistungsumfang und Prämienhöhe bestimmtendie Gesamtnote hingegen zu jeweils 40 Prozent. Diese Relation war über alle dreiLeistungsniveaus gleich, nicht jedoch der vom DFSI geforderte Leistungsumfang.Dabei bietet schon der vom DFSI definierte Grundschutz mehr als die gesetzlichvorgeschriebenen Basistarife - etwa freie Krankenhauswahl. Zudem hat das DFSIselbst für den Grundschutz die Vorgabe gemacht, dass beim ambulanten Arztbesuchauch solche Leistungen komplett erstattet werden müssen, die teurer sind alslaut Gebührenordnung vorgesehen. Bei Zahnbehandlungen muss der Tarif mindestens80 Prozent der Kosten übernehmen, bei Zahnersatz mindestens 60 Prozent. WeitereVorgabe: Der jährliche Selbstbehalt darf 500 Euro nicht übersteigen. "Diegünstigen Grundschutz-Tarife, sind für Berufseinsteiger oder PKV-Versicherte mit- vorübergehenden - Liquiditätsproblemen geeignet", erläutertDFSI-Senior-Analyst Ewy. Beim Grundschutz erreichte die Hanse Merkur mitGesamtnote 1,2 den ersten Platz. Mit Axa (1,4) und Signal Iduna (1,4) schafftenhier zudem noch zwei weitere Anbieter ein "Sehr Gut". Weitere elf Versichererhatten beim Grundschutz gute Angebote. Mit der Inter Krankenversicherung kamlediglich ein Anbieter über ein gutes "Befriedigend" (2,6) nicht hinaus.Beim Standardschutz dem nächsthöheren Preis-/Leistungslevel sehen dieDFSI-Kriterien - naturgemäß - deutlich mehr Leistungen als beim Grundschutz vor:Zwar liegt der erlaubte Selbstbehalt wie beim Grundschutz auch hier bei maximal500 Euro im Jahr, jedoch muss der Tarif bei Klinikaufenthalten des Versichertenmindestens die Kosten für ein Zwei-Bett-Zimmer komplett übernehmen. BeiZahnbehandlungen müssen mindestens 90 Prozent der Kosten und beim Zahnersatzmindestens 75 Prozent getragen werden. Wie beim Grundschutz leistet derStandardschutz beim ambulanten Arztbesuch über die Regelhöchstsätze derGebührenordnung hinaus. Zudem müssen Standardtarife auch die Kosten fürHeilpraktiker erstatten. Und wer direkt zum Facharzt geht, muss ebenfalls alleKosten ersetzt bekommen. Beim Standard-Niveau kam letztlich die Arag mit derNote 1,4 ("Sehr Gut") ganz knapp vor der R+V auf Platz 1, die ebenfalls dieEndnote 1,4 erringen konnte. Insgesamt zwölf Angebote zum Standardschutz sind"Gut".Eine Besonderheit ist bei Newcomer Ottonova zu beachten: Da aufgrund der kurzenUnternehmenshistorie keine aussagekräftige Finanzkraftquote ermittelt werdenkonnte, wurde für dessen keine Gesamtnote vergeben. In den beiden TeilbereichenKosten und Leistungen findet sich der Ottonova-Standardschutz jedoch jeweils imbesten Quartil.Beim Premiumschutz kann die Private Krankenversicherung dann ihre Stärken vollausspielen. "Die besten Ärzte und Zahnärzte, die besten Kliniken undKrankenhäuser - all das kann man hier absichern. Doch das kostet dann auch",erläutert Studienleiter Ewy. Die Leistungen im Detail: Der jährlicheSelbstbehalt darf bei Premium-Tarifen nicht über 350 Euro liegen. BeiKlinikaufenthalten werden auch die Kosten fürs Einbettzimmer zur Gänze getragen.Bei Zahnbehandlungen steht der Versicherer für mindestens 90 Prozent der Kostenein, bei Zahnersatz für mindestens 80 Prozent. Und es werden auch alle Honorareerstattet, die über den Höchstsätzen der Gebührenordnungen liegen - sowohl imambulanten als auch im stationären Bereich und bei Zahnbehandlungen. Natürlichwerden - wie beim Standardschutz - Facharzthonorare auch bei Direktkonsultationkomplett gezahlt. In dieser Königsdisziplin der PKV, dem Premiumschutz,erzielten gleich drei Unternehmen die Note "Sehr Gut". Dabei lag die Debeka miteiner 1,3 knapp vor der Halleschen (1,4). Dahinter folgte mit einer 1,5 dieSignal Iduna auf Platz drei. Allen potenziellen PKV-Kunden gibt DFSI-Senior-Analyst Ewy einen wichtigen Rat:"Egal, welchen Schutz man wählt, man sollte auf jeden Fall die allgemeinenVersicherungsbedingungen, das "Kleingedruckte", vor Abschluss einer PrivatenKrankenversicherung ganz genau studieren, damit es im Krankheitsfall keine bösenÜberraschungen gibt", rät. "Denn auf allen Leistungsniveaus gibt es in denBedingungswerken der einzelnen Tarife deutliche Unterschiede - genau wie bei derHöhe des Beitrags." Hierfließen insbesondere Daten aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB),Leistungs- und Servicedaten des Versicherers sowie Preis- und Prämiendaten ein.Das DFSI erstellt seit 2008 branchenweite Leistungstests zu Finanzprodukten. Beider Entwicklung der Test- und Ratingmethodik wird das DFSI durch Experten desinstitutseigenen Fachbeirats unterstützt. Diese verfügen über jahrelangeErfahrungen im deutschen Ratingmarkt und der Finanzdienstleistungsbranche.Pressekontakt:Sebastian EwySenior Analystmailto: s.ewy@dfsi-institut.deTel.: +49 (0)221 6777 4569-1Verantwortlich für den Inhalt:DFSI Deutsches Finanz-Service Institut GmbHHeinrich-Brüning-Str. 2aD-50969 KölnThomas LemkeGeschäftsführerTel.: +49 (0)221 6777 4569 0Fax: +49 (0)221 423 468 38http://www.dfsi-institut.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/74874/4465955OTS: DFSI - Deutsches Finanz-Service Institut GmbHOriginal-Content von: DFSI - Deutsches Finanz-Service Institut GmbH, übermittelt durch news aktuell