Die besten Nachwuchs-Skifahrerinnen treffen im Rennen der Longines Future Ski Champions bei den Weltmeisterschaften St. Moritz 2017 aufeinander

St. Moritz, Schweiz (ots/PRNewswire) -Erstmals seit ihrer Premiere 2013 wurde das Rennen der LonginesFuture Ski Champions - eine Initiative der Schweizer UhrenmarkeLongines - im Rahmen der Alpinen Skiweltmeisterschaften ausgetragen,die derzeit im schweizerischen St. Moritz stattfinden. Das Eventbietet die einmalige Gelegenheit, die künftigen Stars derinternationalen Skiszene kennenzulernen. Sie treten im Riesenslalom,der unter den gleichen Bedingungen wie bei den Profis ausgetragenwird, gegeneinander an. Die LFSC 2017 konnte Erika Pykäläinen ausFinnland für sich entscheiden, vor Aline Höpli aus der Schweiz(+1:00) und Clarisse Brèche aus Frankreich (+2:11). Auch dieSchirmherrin der Veranstaltung reiht sich unter den Besten dieserDisziplin ein: die Markenbotschafterin Mikaela Shiffrin.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/467916/Longines_Future_Ski_Champions_Logo.jpg )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/467915/Longines_Erika_Pykalainen.jpg(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/467914/Longines_Erika_Pykalainen_2.jpg )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/467913/Longines_bib_draw_ceremony.jpgDie vierte Ausgabe der Longines Future Ski Champions stand ganz imZeichen der Zahl 13! 13 junge Mädchen aus 13 Ländern hatten amMontag, den 13. Februar, die einzigartige Gelegenheit, sich auf dieSpuren der grössten Champions ihres Sports zu begeben. Sie musstensich unter professionellen Rennbedingungen, auf der offiziellenWM-Piste, unter den weltweit vielversprechendsten Skifahrerinnenunter 16 Jahren bewähren. Die jungen Sportlerinnen, die von denjeweiligen Skiverbänden ausgewählt worden waren ihr Land zuvertreten, hatten am Vortag des Rennens im Kulm Park ihreRückennummern aus den Händen von Mikaela Shiffrin, LonginesBotschafterin der Eleganz, entgegengenommen. Die AmerikanischeSkifahrerin ist nicht nur aufgrund ihrer Erfolge, sondern auch durchdie Werte die sie vertritt - Respekt und Fair Play - Inspiration fürdie jungen Sportlerinnen und hat 2017 die Schirmherrschaft des Eventsübernommen.Sieg für FinnlandIn diesem Jahr konnte Erika Pykäläinen aus Finnland vor AlineHöpli aus der Schweiz und Clarisse Brèche aus Frankreich den Sieg derLongines Future Ski Champions davontragen, nach einem spannendenWettkampf auf der Piste von Salastrains. Erika, die Gewinnerin 2017,wurde neben dem Siegerpokal des Rennens mit einer Longines Uhrbelohnt. Darüber hinaus sicherte sie ihrem Skiverband Finnish SkiFederation eine bedeutende finanzielle Unterstützung zurNachwuchsförderung dieser Disziplin.Über LonginesLongines ist seit 1832 im schweizerischen Saint-Imier ansässig undverfügt über ein umfangreiches uhrmacherisches Know-how, das vonTradition, Eleganz und Spitzenleistung geprägt ist. Durch dielangjährige Erfahrung als Zeitnehmer bei Weltmeisterschaften und alsPartner internationaler Verbände konnte Longines enge und dauerhafteBande mit der Welt des Sports knüpfen. Das Unternehmen ist berühmtfür die Eleganz seiner Zeitmesser und gehört zur Swatch Group AG, demweltweit führenden Hersteller von Produkten des Uhrensegments. DieMarke mit der geflügelten Sanduhr im Logo ist in über 150 Ländernvertreten.