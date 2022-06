Die besten Lithium-Aktien 2021

Die Lithium-Aktien befinden sich bereits seit mehreren Jahren im starken Aufwind - allerdings mit Abstrichen in der Phase zwischen 2018 und 2020. Vereinfacht ausgedrückt: Die Anleger spekulierten darauf, dass Teslas Wette aufgehen würde – nämlich den Automobilsektor mithilfe einer andersartigen Antriebstechnologie komplett aufzumischen. Lithium: Eine Wette auf die Zukunft Inzwischen sind wir an einem Punkt angelangt, an dem diese… Hier weiterlesen