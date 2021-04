Die besten Investoren haben gerade diese 5 Aktien gekauft!

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

Es gibt viele verschiedene Wege, interessante Aktien zu finden. Der beste ist sicherlich, eine eigene Suchstrategie zu entwickeln und so Wertpapiere zu filtern, die noch fast niemand gekauft hat. Wir können aber auch in die Depots der großen und möglichst erfolgreichen Fondsmanager schauen. Hier können wir uns Anregung holen, sollten jedoch immer hinterfragen, warum sie die eine oder andere Aktie gekauft haben.

Diese fünf Werte haben die besten Fondsmanager in den letzten zwei Quartalen besonders stark gekauft.

1) Alibaba Group-Aktie

Über die Alibaba (WKN: A117ME)-Aktie konnten wir in den letzten Monaten sehr viel lesen. So verschwand der Gründer Jack Ma plötzlich, nachdem er Kritik am chinesischen Staat geäußert hatte. Dann wurde gegen Alibaba eine hohe Strafzahlung von etwa 2,3 Mrd. Euro wegen angeblicher Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht verhängt. Dies waren alles schlechte Nachrichten, die zu einem fallenden Kurs führten.

Doch die besten Investoren kaufen immer genau dann im Grunde sehr gute Unternehmen, die wahrscheinlich nur ein vorübergehendes Problem aufweisen. Bei Alibaba haben gleich mehrere große, erfolgreiche Investoren zugeschlagen. Einer von ihnen war Charlie Munger.

2) Lear-Aktie

Die Lear (WKN: A0YERL)-Aktie wurde ebenfalls von gleich mehreren großen erfolgreichen Fondsmanagern gekauft. Das Unternehmen litt im letzten Jahr (2020) unter der Coronavirus-Krise. Es wird als Automobilzulieferer immer wieder besonders stark von Konjunkturschwankungen getroffen. In den letzten beiden Quartalen hat sich das Geschäft jedoch wieder sehr stark erholt, weshalb die Investoren hier wieder mehr Potenzial sahen und einstiegen.

3) Intel-Aktie

Intel (WKN: 855681) ist für seine Computerchips bekannt, bietet aber auch Internet-of-Things-Produkte wie Datenanalysedienste an. Die Aktie ist trotz einer hohen Aktienmarktbewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,7 (22.04.2021) immer noch günstig bewertet. Zudem wurde zuletzt ein Chip-Engpass bekannt, der zu höheren Preisen führen kann. Dies wiederum wäre positiv für Intel. Der Engpass findet seine Ursachen in der Coronavirus-Krise, aber auch in einer immer größer werdenden Nachfrage aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen.

4) Unilever

Die nächste viel gekaufte Aktie von erfolgreichen Investoren war Unilever (WKN: A0JNE2). Sie hat korrigiert und notiert gerade bei einer Dividendenrendite von 3,31 % (22.04.2021). Unilever ist einer der weltgrößten Verbrauchsgüterhersteller, die stetig nachgefragt werden. Hinzu kommt, dass aufgrund der enormen Geldmengenausweitung der Zentralbanken die Inflation steigen könnte. Über steigende Produktpreise kann sie der Konzern an die Konsumenten weitergeben und so profitieren.

5) Well Fargo

Wells Fargo (WKN: 857949) ist aufgrund der Beteiligung von Warren Buffetts Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) bekannt. Im vergangenen Jahr (2020) verlor die Aktie infolge der Krise stark an Wert. Auch hier waren sich die Fondsmanager über die niedrige Bewertung einig und kauften. Zudem scheint jetzt ein Ende der Pandemie in Sichtweite.

Der Artikel Die besten Investoren haben gerade diese 5 Aktien gekauft! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alibaba Group Holding und empfiehlt Intel.

Motley Fool Deutschland 2021