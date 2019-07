Die besten Franchise-Unternehmen Deutschlands / Studie zeichnet 230 Franchise-Geber aus 58 Branchen aus

Hamburg (ots) - Ein gutes Konzept, treue Kundschaft,Durchsetzungsvermögen und ein Team, das alle Höhen und Tiefendurchmacht: Diese Bausteine sind nötig, um am wachsenden Markt derFranchise-Wirtschaft zu bestehen. Doch welche Firmen liegen in derGunst der Kunden vorne? Die Studie "Deutschlands besteFranchise-Unternehmen", die das Institut für Management- undWirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag von Focus Money durchgeführthat, zeichnet jene Betriebe aus, die die Verbraucher mit Qualität,Preis, Beratung und Auswahl überzeugen. Einer davon ist dasReformhaus, welches im Einzelhandel ein Siegel für das besteFranchise-Unternehmen erhält. In den mehr als 1.000 Geschäften inDeutschland und Österreich finden die Kunden hochwertige Bio-Produktesowie qualifiziertes Fachpersonal, das Fragen zu bestimmtenLebensmittelunverträglichkeiten oder Ernährungsweisen beantwortet.Franchise-Partner profitieren unter anderem von umfangreicherBeratung, jahrelanger Erfahrung und einer Fachausbildung durch die"Stiftung Reformhaus-Fachakademie".Die Restaurantkette Nordsee, die vorwiegend Fischspezialitätenanbietet, liegt in der Systemgastronomie an der Spitze derFranchise-Geber. Von den 379 Standorten weltweit werden 152 vonFranchise-Partnern geführt. Nordsee hat dieses Modell, das es seit2001 gibt, in den vergangenen Jahren in Deutschland ausgebaut undmöchte auch in Zukunft weitere Partner für neue Standorte im In- undAusland gewinnen. Bei der Gründung steht das Unternehmen seinenPartnern in puncto Standortauswahl, Logistik oder Personalplanungberatend zur Seite.Das auf luxuriöse Mode und Designer-Kleidung spezialisierteFranchise-Unternehmen Escada belegt im Mode-Einzelhandel den erstenPlatz. Die 1978 in München gegründete Marke ist eine der weltweitführenden im Luxussegment für Damenbekleidung und verspricht, fürjeden Anlass das passende Kleidungsstück im Sortiment zu haben. DieKundinnen schätzen diese Auswahl und sind auch mit der Beratung sowieder Qualität der Kleidungsstücke zufrieden.In der Hotellerie erhält die französische Hotelkette AccorHotelsdas Siegel des Erstplatzierten. Zu dem Unternehmen gehören unteranderem die Marken Pullman, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles undibis Budget. Damit bietet die Hotelkette ihren Kunden von dergünstigen Low-Cost-Marke ibis Budget bis hin zum Luxus-Zimmer ineinem der Pullman-Hotels eine breite Auswahl an unterschiedlichenPreiskategorien an.Den besten Pizza-Service bietet das US-amerikanischeFranchise-Unternehmen Domino's Pizza. Zum Angebot des Lieferdienstesgehören aber noch zahlreiche weitere Produkte. Diese Auswahl,verbunden mit vergleichsweise niedrigen Preisen und günstigenSonderangeboten, schätzen auch die Kunden. Franchise-Partner, die mitdem Konzept von Domino's den Schritt in die Selbstständigkeit wagenwollen, profitieren dabei von der eigenen Ausbildungsakademie undmodernen Management-Tools. Außerdem verspricht das Unternehmen, injeder Phase der Selbstständigkeit beratend zur Seite zu stehen.HintergrundinformationenFür die Studie "Deutschlands beste Franchise-Unternehmen"untersuchte das IMWF vom 1. Mai 2018 bis zum 30. April 2019 insgesamtrund 350 Millionen Online-Quellen zu den vier relevanten ThemenQualität, Beratung, Auswahl und Preis. Für die Studie konntenmithilfe des sogenannten Social Listenings rund 725.000Online-Nennungen zu den mehr als 800 größten Franchise-Unternehmenaus 58 Branchen innerhalb des Untersuchungszeitraums identifiziertund den Eventtypen zugeordnet werden. Dafür durchsuchte derStudienpartner Ubermetrics Technologies zunächst deutsche unddeutschsprachige Domains inklusive Social Media nach relevanten,öffentlichen Beiträgen. Internetseiten aus Österreich und der Schweizwaren von der Suche ausgeschlossen. Die Daten wurden schließlich anBeck et al. übermittelt und dort mittels Verfahren der KünstlichenIntelligenz analysiert und kategorisiert. Die Auswertung derErgebnisse erfolgte branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100Punkten. Der jeweilige Branchensieger erhielt 100 Punkte und setztedamit den Benchmark für alle anderen untersuchten Marken innerhalbder gleichen Branche. Eine Auszeichnung erhielten die Marken, diemindestens 50 Punkte im Gesamtranking erreichen konnten. Insgesamtwurden 230 Unternehmen ausgezeichnet. Die "International School ofManagement (ISM)" begleitete die Studie wissenschaftlich.IMWF - Institut für Management- und WirtschaftsforschungDas IMWF wurde aus der Erfahrung heraus gegründet, dass dieErgebnisse wissenschaftlicher Ausarbeitungen und Marktanalysen fürEntscheider in der Wirtschaft oftmals nicht die hinreichendePraxisnähe und Relevanz haben. In Folge dessen bleibt dieUnterstützung wissenschaftlicher Institutionen durch Unternehmenoftmals hinter den Erwartungen der Lehrstühle zurück. Vor diesemHintergrund versteht sich das IMWF als Plattform, auf der Kontaktezwischen Wissenschaft und Unternehmen geknüpft werden, die anfundierter Aufarbeitung relevanter Management- und Wirtschaftsthemeninteressiert sind.Pressekontakt:Dr. Mathias OldhaverIMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbHZeughausmarkt 3520459 HamburgTelefon: +49 (0) 40 253 185 - 140info@imwf.dewww.imwf.deOriginal-Content von: IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH, übermittelt durch news aktuell