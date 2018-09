Die besten Arbeitgeber für Frauen / BRIGITTE-Studie bietet Orientierungshilfe für Frauen bei der Jobsuche (FOTO)

Hamburg (ots) -Spezielle Weiterbildungsangebote auf allen Ebenen undfamilienfreundliche Arbeitsmodelle sind nur zwei wichtige Faktoren,die ein Unternehmen zu einem guten Arbeitgeber für Frauen machenkönnen. Die Frauenzeitschrift BRIGITTE wollte herausfinden, welcheBetriebe in Deutschland - ob groß oder klein - den Bedürfnissenmoderner Frauen am besten entsprechen. Um Frauen bei der Jobsucheeine Orientierungshilfe zu geben, rief BRIGITTE gemeinsam mit denPersonalmarketingexperten von TERRITORY Embrace bundesweit Betriebeauf, anzugeben, wie engagiert sie Frauen vom Berufseinstieg bis indie höchste Führungsebene fördern, welche Maßnahmen zur Vereinbarkeitvon Beruf und Familie sie anbieten und wie flexibel die Arbeitgestaltet werden kann. 157 Unternehmen haben sich an der Umfragebeteiligt und den umfangreichen Online-Fragebogen ausgefüllt, vomKleinunternehmen bis zum DAX-Konzern. 91 von ihnen sind nach derAuswertung mit den Spitzenwerten von vier und fünf Sternen bewertet.Zur Orientierung wurden diese Top-Unternehmen nach Größe sortiertin "Unternehmen über 10.000 Mitarbeiter", "Unternehmen 2.001 bis10.000 Mitarbeiter", "Unternehmen 200 bis 2.000 Mitarbeiter" und"Unternehmen unter 200 Mitarbeiter". Die Ergebnisse wurden in fünfKategorien geclustert, die den zentralen Bedürfnissen von Frauenentsprechen - "Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie","Flexibilität der Arbeit", "Hilfe beim Berufseinstieg", "Karriere imTop-Management" und "Stellenwert der Frauenförderung im Unternehmen".Ob man nun als Berufseinsteigerin einen Arbeitgeber mit breitemCoaching-Angebot sucht oder sich als Fachkraft mit Erfahrung beieiner Firma bewerben möchte, die einen beim Aufstieg in die oberenFührungsebenen engagiert unterstützt, die BRIGITTE-Studie "Die bestenArbeitgeber für Frauen" hilft Frauen, ein Unternehmen zu finden, dasihren Bedürfnissen entspricht.Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass bei den meisten TeilnehmernFrauenförderung ein zentrales Thema ist. Doch an einigen Stellen gibtes auch noch Nachholbedarf. Die BRIGITTE-Redaktion hat entsprechendfolgende Erkenntnisse abgeleitet:Es lebe die Familie.Die Unterstützung von Familien liegt den Teilnehmern der Studiebesonders am Herzen: 61 Prozent von ihnen haben die Förderung derVereinbarkeit von Job und Familie im Unternehmensleitbild verankert,jede zweite Firma sensibilisiert ihre Führungskräfte dafür inSchulungen. Auch wird bei fast allen Betrieben Teilzeitarbeit,Homeoffice oder der stundenreduzierte Wiedereinstieg in derElternzeit angeboten. Zudem sind Sabbaticals möglich und das Teileneiner Stelle mit Kollegen. Mehr als jeder dritte Betrieb hat einesubventionierte Betriebskita oder bezuschusst die Kinderbetreuung.Führen in Teilzeit? Bei den Kleinen klappt's.In 87 Prozent der Firmen, die an der Studie teilgenommen haben,ist es auch für Führungskräfte möglich, weniger als 80 Prozent zuarbeiten. Doch im Schnitt nimmt nur jede siebte Managerin bzw. jedersiebte Manager dieses Angebot wahr. Eine Ausnahme bilden diekleineren Betriebe mit bis zu 200 Beschäftigten: Hier wird fast jedervierte Führungsjob in Teilzeit erledigt.Ganz oben ist Mann (noch) unter sich.Während in Betrieben mit bis zu 200 Mitarbeitern bereits mehr alsdie Hälfte aller Führungspositionen von Frauen besetzt ist, ist es inFirmen mit mehr als 2.000 Mitarbeitern nur knapp jede Dritte. Auf derobersten Führungsebene gibt es bei den Studienteilnehmern dieserGröße sogar nur 13 Prozent Frauen. Bei Betrieben mit bis zu 200Beschäftigten sind es dagegen 43 Prozent. Die meisten der großenUnternehmen, die an der Studie teilgenommen haben, nehmen das Problemaber in Angriff und haben sich selbst Quoten auferlegt: Im Schnitthaben diese einen Frauenanteil von 25 Prozent bei allenFührungskräften als Ziel. Um das zu erreichen, fördern sie Frauenbeispielsweise mit Coachings, Mentoring-Programmen, Netzwerken oderstandardisierten Bewerbungsprozessen.Vergesst die Jungen und die Älteren nicht!Berufseinsteigerinnen sowie Mitarbeiterinnen über 50 Jahren werdenvon den meisten Studienteilnehmern noch vernachlässigt. SpezielleMaßnahmen zur Förderung von Berufsanfängerinnen bieten nur knapp elfProzent an. Nur rund jede vierte Firma hat Weiterbildungen fürBeschäftigte über 50 im Angebot - und dann kaum mit speziellerAusrichtung auf Frauen.Eine Übersicht aller 91 Betriebe mit Spitzenbewertung von fünf undvier Sternen sowie weiterführende Ergebnisse und Informationen zurStudie sind in der aktuellen Ausgabe der BRIGITTE zu finden (21/2018,ab heute im Handel). Vorgestellt werden die Ergebnisse außerdem aufdem großen Symposium von BRIGITTE Academy "Mein Leben, mein Job undich" am 27. September 2018 im Colosseum Theater Essen -www.brigitte.de/academy.Pressekontakt:Tamara KiesergPR/Kommunikation BRIGITTEGruner + Jahr GmbHTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 55 50E-Mail: kieserg.tamara@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BRIGITTE, übermittelt durch news aktuell