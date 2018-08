Die besten Aktien mit niedrigem KGV, die man zurzeit kaufen kann

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Auf Value-Aktien zu setzen war in der Vergangenheit ein großartiger Weg, um erfolgreich zu investieren. Sie haben es geschafft, den Markt über einen längeren Zeitraum zu schlagen.

Aber Unternehmen verändern sich. Weg von kapitalintensiven Produktions- und Industriekonzernen, hin zu Hightech-Geschäftsmodellen, die ohne großen Kapitaleinsatz funktionieren. Der Value-Ansatz hat sich verändert.

Eine Kennzahl, die allerdings noch immer funktioniert, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurz KGV.

Gemessen an dieser Kennzahl sind Verizon Communications (WKN:868402), General Motors (WKN:A1C9CM) und Goodyear Tire (WKN:851204) großartige Value-Aktien und wunderbare Unternehmen, an denen man sich langfristig beteiligen kann.

Verizons langfristiger Wert

Es gibt einige Unternehmen, die wie Verizon Communications, einem der führenden Mobilfunkanbieter in den USA, über ein stabiles Geschäftsmodell verfügen.

Verizon und AT&T, der zweite Mobilfunkriese in den Vereinigten Staaten, haben sich ein „Beinahe-Duopol“ erarbeitet. So wurde aus Verizon in den vergangenen Jahrzehnten eine echte Wachstumsmaschine.

Was mir an Verizon so gefällt, ist das Wachstumspotential, das in der 5G-Technologie steckt. Nicht nur für Smartphones stellt die ultraschnelle 5G Verbindung ein Upgrade dar. Verizon könnte 5G auch in unsere Häuser bringen, die Grundlage für selbstfahrende Autos bereitstellen und sogar das Streamen von Virtual Reality ermöglichen.

Laut Yahoo! Finanzen wird die Verizon-Aktie aktuell gerade mal mit einem KGV von 6,7 gehandelt. Die Dividendenrendite liegt bei 4,7 %. Beides sind großartige Werte für Value-Investoren, insbesondere dann, wenn die 5G-Technologie der Verizon-Aktie in den nächsten Jahren einen ordentlichen Wachstumsschub verleihen sollte.

General Motors

Es ist schwierig, in der Automobilindustrie langfristig Geld zu verdienen und viele Unternehmen aus diesem Bereich haben in der Vergangenheit haarsträubende Fehler gemacht. Auch General Motors.

Aber GM hat seit der letzten Rezession aus seinen Fehlern gelernt und generiert nun langfristig stabile Gewinne. Solange nicht wieder eine Wirtschaftskrise dazwischen funkt, könnte dieses Unternehmen auch in den nächsten Jahren profitabel bleiben.

Obwohl ich einen profitablen Produktionsbetrieb als Basis für meine Investments zu schätzen weiß, sind es die Ambitionen rund um selbstfahrende Autos, die mich bei GM enthusiastisch werden lassen.

Denn General Motors ist eines der führenden Unternehmen was selbstfahrende Autos betrifft und plant bereits im Jahr 2019 eine selbstfahrende Flotte ins Rennen zu schicken.

Das bringt GM einen Vorsprung von mehreren Jahren gegenüber der Konkurrenz wie beispielsweise Tesla ein, das als führendes Unternehmen in diesem Bereich wahrgenommen wird. Ein RBC Capital Markets-Analyst denkt, dass alleine das Cruise Automation Unit, der Bereich für selbstfahrende Autos, 43 Milliarden US-Dollar wert ist.

Verrückt, wenn man bedenkt, dass General Motors heute gerade mal 55 Milliarden US-Dollar Börsenwert auf die Waage bringt!

GMs Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt, basierend auf dem bereinigten Ergebnis je Aktie, gerade einmal 6,2. Wenn das Geschäft mit den selbstfahrenden Autos tatsächlich durchstartet, dann könnte die General Motors-Aktie heute ein echtes Schnäppchen sein.

Für den Moment bin ich allerdings auch schon mit dem niedrigen KGV zufrieden – und der Dividendenrendite in Höhe von 3,8 %.

Goodyear Tire

In der Automobilbranche verändern neue Technologie wie Elektroantriebe und selbstfahrende Autos gerade alles, kein Stein bleibt auf dem anderen. Für den Reifenmarkt hingegen gilt das nicht. Genau das macht Goodyear zu einem großartigen langfristigen Investment.

Natürlich gibt es auch im Reifengeschäft Auf und Abs. Sei es durch eine steigende oder fallende Nachfrage nach Neufahrzeugen oder durch schwankende Großkundenbestellungen. Langfristig gesehen ist das Reifengeschäft allerdings ziemlich stabil.

Goodyear ist keine Aktie mit großen Wachstumsphantasien, wie die beiden oben genannten. Dafür müssen Investoren die Goodyear-Aktie nicht ständig im Auge behalten. Derzeit wird die Aktie mit einem KGV von 6,2 gehandelt, basierend auf dem erwarteten bereinigten 2018er Gewinn.

Ich halte das für ein echtes Schnäppchen, da das Geschäft von Goodyear keinen wirklich großen Risiken ausgesetzt ist.

Wenn du auf der Suche nach Aktien aus der Automobilbranche bist und du nicht so recht weißt, welche Folgen die technischen Veränderungen für die Hersteller haben werden, dann könnten Reifenhersteller genau das Richtige für dich sein.

Und Goodyear könnte ein guter Startpunkt für eine Value-Analyse sein!

Es gibt immer noch Value-Aktien an der Börse

Es wird dich nicht überraschen, dass die drei vorgestellten Unternehmen in etablierten Märkten tätig sind, die heute kaum Wachstum bieten. Genau hier können Investoren Aktien mit niedrigen KGVs finden. Echte Value-Aktien eben. Ich denke, alle drei Unternehmen bieten eine Menge Qualität und langfristige Profitabilität.

Und sogar etwas Wachstumsphantasie, wenn Investoren geduldig warten, bis die Unternehmen ihre volles Potential entfalten können!

Travis Hoium besitzt Aktien von AT&T und Verizon Communications. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tesla.

Dieser Artikel von Travis Hoium erschien am 31.07.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.