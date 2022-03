Die besten Aktien, in die man jetzt 1.000 US-Dollar investieren kann

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Es gibt eine Menge Nachrichten, die den Markt derzeit verunsichern. Die Inflation ist auf einem 40-Jahres-Hoch, die US-Notenbank wird die Zinssätze anheben, die Konflikte in Europa nehmen zu und die Ölpreise sind stark gestiegen. Es gibt eine Menge, worüber sich Investoren Sorgen machen können.

Aber die Instabilität des Marktes bedeutet nicht, dass die Anleger ihr Geld nicht in Aktien investieren sollten. Da der breite Markt im bisherigen Jahresverlauf um mehr als 9 % gefallen ist, könnte jetzt sogar ein guter Zeitpunkt sein, um Aktien fantastischer Unternehmen mit einem Abschlag zu kaufen.

Aber welche sind die besten Aktien, in die man 1.000 US-Dollar investieren kann, wenn es so viele Aktien gibt? Schauen wir uns zwei großartige Aktien genauer an, die gerade jetzt ein guter Kauf sein könnten.

Upstart Holdings: Gerade erst begonnen, die Kreditmärkte zu erschließen

Upstart Holdings (WKN: A2QJL7, 8,21 %) ist vielen Anlegern noch ein unbekannter Name, aber das Unternehmen macht große Schritte auf dem aufstrebenden Markt für künstliche Intelligenz (KI) zur Kreditvergabe.

Die Plattform von Upstart ermöglicht es, Privat- und Autokredite online zu beantragen, und nutzt KI, um zu entscheiden, welche Kredite bewilligt werden und um den Kunden zu helfen, die besten Konditionen zu bekommen.

Ist das eigentlich gut für Kreditnehmer?

Auf jeden Fall. Upstart gibt an, dass die Zinssätze für Privatkredite im Durchschnitt 10 % niedriger sind als bei traditionellen Kreditgebern und dass das Unternehmen höhere Bewilligungsquoten im Vergleich zu traditionellen Krediten hat.

Außerdem ist es für die Kunden supereinfach, einen Kredit zu beantragen, denn 70 % aller Kredite auf der Plattform werden vollständig automatisiert.

Es ist leicht zu erkennen, warum Upstart gut für die Kunden ist, aber wie sehen die Kreditgeber die Plattform? Wenn man bedenkt, dass Upstart 75 % weniger Ausfälle bei Krediten verzeichnet, die über seine Plattform vergeben werden (im Vergleich zu den gleichen Bewilligungsquoten der großen Banken), sollten sie begeistert sein.

Und hier ist die gute Nachricht für Upstart-Investoren: Das Unternehmen erwirtschaftet 94 % seines Umsatzes mit Gebühren für die Kreditgeber, was bedeutet, dass Upstart nicht das Risiko für die Kredite übernimmt.

Aber das ist nicht das einzig Tolle an diesem Unternehmen. Upstart erschließt auch zwei riesige Märkte. Das Unternehmen schätzt seinen gesamten ansprechbaren Markt (TAM) für Privatkredite auf 84 Mrd. US-Dollar und seinen TAM für Autokredite auf 635 Mrd. US-Dollar.

Ich will nicht beschönigen, dass der Aktienkurs des Unternehmens in den letzten drei Monaten im zweistelligen Prozentbereich gefallen ist. Das tut weh. Aber die Anleger sollten bedenken, dass der breite Markt – in fast allen Sektoren – in letzter Zeit einen Rückschlag erlitten hat.

Tatsache ist, dass Upstart gerade erst anfängt, den riesigen Markt für Autokredite und Privatkredite anzuzapfen, und das Unternehmen befindet sich noch in der Anfangsphase seines KI-Kreditgeschäfts. Wenn du über die kurzfristige Volatilität des Marktes hinwegschaust und 1.000 US-Dollar in Upstart investierst, könntest du auf lange Sicht beträchtliche Gewinne erzielen.

Nvidia: Bereit für noch mehr Wachstum aus neuen Quellen

Nvidia (WKN: 9189422, -0,73 %) ist eines der führenden Halbleiterunternehmen, das sich auf Grafikprozessoren (GPUs) spezialisiert hat. Die Prozessoren des Unternehmens sind seit Langem ein fester Bestandteil der Spieleindustrie, mit der Nvidia nach wie vor den größten Teil seines Geldes verdient.

Der Umsatz im Spielebereich hat sich in den letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt, und das Unternehmen könnte sogar noch weiterwachsen. Das liegt daran, dass Unternehmen wie Meta Platforms und Microsoft die nächste Entwicklung im Internet-Gaming vorantreiben, das sogenannte Metaverse.

Das Metaverse ist ein Onlineort, an dem Menschen als Avatare ihre Zeit verbringen, sich mit Freunden treffen und in einer virtuellen Umgebung einkaufen können. Das Metaverse steckt noch in den Kinderschuhen, aber es wird große Mengen an High-End-Grafikcomputern erfordern, die Nvidia besonders gut beherrscht.

Aber was ist, wenn das Metaverse pleitegeht? Das macht nichts. Nvidia hat noch viele andere Eisen im Feuer. Zum einen ist das Rechenzentrumsgeschäft des Unternehmens in den letzten Jahren explodiert, da die Unternehmen mehr KI-Verarbeitung benötigen. Der Umsatz von Nvidia im Bereich Rechenzentren ist in den letzten zwei Jahren um 185 % gestiegen, und da die Anforderungen an Cloud Computing und KI immer komplexer werden, wird Nvidias Rechenzentrumssegment davon profitieren.

Die Nvidia-Aktie ist in den letzten drei Monaten um 20 % gefallen, genau wie andere Aktien, aber lass mich diesen Rückgang kurz relativieren. Der Aktienkurs von Nvidia hat sich in den letzten zwölf Monaten gegenüber dem S&P 500 immer noch 10-mal besser entwickelt und ist in dieser Zeit um 70 % gestiegen.

Auch wenn du angesichts der aktuellen Volatilität zögerst, 1.000 US-Dollar in Nvidia zu investieren, könnte sich dies als ein Fehler erweisen, da das Unternehmen von den wachsenden Trends in den Bereichen KI und Metaversum profitiert und seine Führungsposition auf dem Halbleitermarkt mit einem Nettogewinn, der sich im Jahr 2022 mehr als verdoppelt hat, weiter ausbaut.

