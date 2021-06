Die besten Aktien & den Versuchungen widerstehen: So bist du jetzt erfolgreich

Möchtest du jetzt auch erfolgreich investieren? Falls ja, so gibt es durchaus einige Dinge, die dich womöglich bremsen. Ein DAX und viele andere Indizes auf einem Rekordhoch gehören womöglich dazu. Aber auch potenziell unsichere Aussichten und ausschweifende Momente an den Börsen, die gewisse Aktien betreffen.

Wenn du mich fragst, sind zwei Dinge jetzt besonders wichtig, wenn du erfolgreich sein möchtest: nämlich die besten Aktien und das Widerstehen von Versuchungen. Riskieren wir auf beide Faktoren heute einen näheren Blick.

Erfolgreich investieren: Die besten Aktien

Grundsätzlich ist es niemals verkehrt, in die besten Aktien zu investieren, das wissen Foolishe Investoren natürlich besonders zu würdigen. Allerdings gibt es Verlockungen an jeder Ecke. Sowie das Versprechen auf schnellen Reichtum und rasante Renditen in kurzen Zeiträumen. Aber dazu gleich noch etwas mehr.

Wer jedenfalls auch jetzt erfolgreich sein möchte, der sollte sich auf diesen Ansatz konzentrieren. Es geht nicht darum, möglichst schnell ein Vermögen aufzubauen und den nächsten Schnellzünder zu identifizieren. Nein, sondern um Aktien, die möglichst über viele Jahre oder Jahrzehnte hinweg eine solide Rendite abwerfen, damit du mit dem Zinseszinseffekt dein Geld konsequent mehren kannst. Ein solides Chance-Risiko-Verhältnis ist dabei absolut essenziell.

Wie findet man die besten Aktien? Gute Frage! Im Endeffekt kann das viele Facetten besitzen. Starke Megatrends und unternehmensorientiert bestmöglich positionierte Wachstumsaktien könnten dazugehören. Oder auch etablierte Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen und mehr defensiver Klasse. Beide Varianten können dich erfolgreich machen. Wobei natürlich auch eine moderate Bewertung dazugehört.

Vergiss jedoch nie: Zum erfolgreichen Investieren gehören weiterhin die besten Aktien über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Auch wenn das mit Blick auf die Performance vieler anderer dynamischer Werte in den Hintergrund rücken mag.

Widerstehe den Versuchungen!

Da sind wir auch schon beim zweiten Thema. Gerade jetzt muss man als Investor nämlich auch so mancher Versuchung widerstehen, wenn man langfristig orientiert erfolgreich sein möchte. Solche Versuchungen erreichen uns in verschiedenen Formen: mittelmäßige Unternehmen, deren Aktienkurse plötzlich durch die Decke gehen, digitale Währungen, die von verschiedenen Menschen via soziale Netzwerke beeinflusst werden. Oder auch trend- und wachstumsstarke Aktien, die maßlos überteuert sind.

Foolishe Investoren, die langfristig orientiert einen Vermögensaufbau anstreben, sollten zumindest selektiv überlegen, wo das Chance-Risiko-Verhältnis bei solchen Chancen stimmt. In der Regel dürfte man häufig zu der Erkenntnis kommen, dass es unternehmensorientiert bessere Kandidaten gibt, mit denen man erfolgreich investieren kann. Selbst wenn kurzfristig die Senkrechtstarter andere Namen tragen als die Aktien im eigenen Portfolio. Auch das ist etwas, das man als erfolgreicher Investor mit einem soliden Vermögensaufbau schaffen muss.

