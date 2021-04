Der beste Zeitpunkt für den Vermögensaufbau-Start ist jetzt

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, an den Aktienmärkten wird der kommende Wiederaufschwung der Realwirtschaft nach der Covid-19-Pandemie in mächtigen Kurs-Rallyes vorweggenommen. So ist der Dow Jones schon im November über das Niveau von vor dem 2020er-Coronavirus-Crash nach oben ausgebrochen und hat seitdem gleich mehrere Tausendermarken oberhalb von 30.000 Punkten geknackt....