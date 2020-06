Die beste Sommerpflege für die Haut / Magazin Reader's Digest zeigt in seiner Juli-Ausgabe, wie man nach einem sonnigen Tag die Haut pflegen sollte (FOTO)

Stuttgart (ots) - Sonnenstrahlen auf der Haut kurbeln die Produktion des stimmungsaufhellenden Hormons Endorphin an, ebenso wie die Bildung von Vitamin D - unverzichtbar für das Immunsystem des Körpers. Die Strahlung trocknet allerdings die Haut aus, zudem kann sie das Erbgut der Zellen verändern - es drohen vorzeitige Alterung, Pigmentstörungen und sogar Hautkrebs, berichtet das Magazin Reader's Digest in seiner aktuellen Ausgabe. Deshalb rät Dr. Christoph Liebich, Mitglied des Berufsverbands der Deutschen Dermatologen: "Vermeiden Sie direkte Sonne, tragen Sie ausreichenden UV-Schutz auf, und pflegen Sie Ihre Haut nach dem Lichtbad."Nach dem Aufenthalt in der Sonne - am Strand, beim Sport oder beim Stadtbummel - gilt es zunächst, die Haut zu reinigen. Schweiß, Staub und Sonnencreme verstopfen nämlich die Poren, wie auch Chlor oder Salz nach dem Schwimmen. Am besten duscht man mit lauwarmem Wasser und benutzt ein mildes Duschgel. Danach reicht im Prinzip eine normale Feuchtigkeitscreme, zusätzliche Erholung für die Haut bieten kühlende After-Sun-Lotions. Achtung: Wenn diese Menthol oder Alkohol enthalten, trocknen sie die Haut nach einigen erfrischend wirkenden Minuten aus. In seiner Juli-Ausgabe gibt Reader's Digest zusätzlich Tipps, wie man einen Sonnenbrand am besten behandelt, wenn der Aufenthalt in der Sonne doch mal zu lang war.Für Informationen zu diesem Thema stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Die Juli-Ausgabe 2020 von Reader's Digest ist ab 29. Juni an zentralen Kiosken erhältlich.Weitere Themen in dieser Ausgabe unter anderem: Interview mit Oscar-Preisträgerin Marion Cotillard / Ratgeber: Wie wandert man am besten? / Gesundheit: Die innere Uhr bestimmt unsere Tagesform / Quiz: Testen Sie Ihr Wissen rund um die Post / Reise: Neuseeland bietet Naturschönheiten und HerzlichkeitPressemitteilungen und Downloads finden Sie unter http://www.readersdigest-verlag.com/de/pressePressekontakt:Reader's Digest Deutschland:Verlag Das Beste GmbHÖffentlichkeitsarbeitJürgen Schinkerpresse@readersdigest.de+49(0)711/6602549Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32522/4634559OTS: Reader's Digest DeutschlandOriginal-Content von: Reader's Digest Deutschland, übermittelt durch news aktuell