Der beste Schutz der Demokratie ist eine freie Presse / BDZV-Umfrage zum Grundgesetzjubiläum am 23. Mai

Berlin (ots) - Für drei Viertel der Deutschen sind die Zeitungenunverzichtbar für eine freie Meinungsbildung. Gefahren für die freiePresse sehen 39 Prozent. Die große Mehrheit der Deutschen weiß um dieBedeutung der Pressefreiheit für eine demokratischeGesellschaftsordnung: 87 Prozent sagen, dass die freie Presse für sieeine wesentliche Grundlage der Demokratie ist.Wichtigstes Medium für die freie Meinungsbildung sind dieZeitungen. Mit ihren gedruckten und digitalen Angeboten sind sie für75,1 Prozent der deutschen Bevölkerung unverzichtbar, um sich eineeigene Meinung zu bilden. Dabei wird den Zeitungen diese Relevanz vonallen Altersgruppen gleichermaßen zugeschrieben. Auch 70,7 Prozentder 14- bis 29-Jährigen halten die Zeitungen für essenziell für dieMeinungsbildung.Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage, die die ZMGZeitungsmarktforschung Gesellschaft anlässlich des 70. Jubiläums desGrundgesetzes im Auftrag des Bundesverbandes DeutscherZeitungsverleger (BDZV) durchgeführt hat.Redaktionelle Medien haben höchste RelevanzInsgesamt zeigt die Befragung, dass redaktionellen Medien eindeutlich höherer Stellenwert für die Meinungsbildung attestiert wirdals Angeboten ohne journalistische Redaktion. Auf die Zeitungenfolgen Radio (für 73 Prozent unverzichtbar), Fernsehen (68,7 Prozent)und Zeitschriften (55,3 Prozent). Weniger als die Hälfte derBevölkerung gibt dagegen an, dass nichtredaktionelle Angebote für dieMeinungsbildung relevant sind: Google / Google News (41,4 Prozent),soziale Netzwerke wie Facebook (31 Prozent), Blogs / Foren (19,4Prozent) und Twitter (13,1 Prozent) sind laut Studie weniger wichtig,um sich eine eigene Meinung zu bilden. Allerdings haben Facebook undCo. ihre Fans bei den unter 30-Jährigen: Für 57,9 Prozent sind sieunverzichtbar.Ohne unabhängige Medien keine Demokratie - und trotzdem sehen 39Prozent auch in Deutschland Gefahren für die freie Presse. DazuBDZV-Hauptgeschäftsführer Dietmar Wolff: "Für freie Meinungsbildungsind die Zeitungen mit ihren vielfältigen Angeboten eine besonderswichtige Quelle, denn sie sind der Garant für verlässliche, geprüfteInformationen. Aber wir dürfen auch nicht die Augen vor den Gefahrenverschließen, vielmehr muss sich die freie Presse weiterhin mit allenzur Verfügung stehenden Mitteln gegen Angriffe wehren." Daszurückliegende Jahr sei erneut von teils erbittertenAuseinandersetzungen über dieses Grundrecht geprägt gewesen, sagteder BDZV-Hauptgeschäftsführer. In Erinnerung blieben unter anderemdie wachsende Zahl gewalttätiger Angriffe aus dem vornehmlichrechtsradikalen Milieu auf Journalisten und Redaktionen. "DieseEntwicklungen fordern eine klare Haltung", forderte Wolff. "Beharrenwir, Zeitungen und Leser gemeinsam, auch weiterhin selbstbewusst aufder Pluralität der Meinungen und der Freiheit, sie zu äußern."Pressekontakt:Alexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: schmettow@bdzv.deAnja PasquayPressesprecherinTelefon: 030/726298-214E-Mai pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell