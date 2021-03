Das beste Plädoyer für die langfristige Aktienanlage

Stimmung und Kursentwicklung an den Börsen bleiben uneinheitlich. Die Covid-19-Pandemie und ihre Folgen haben die Finanzmärkte in jüngster Zeit aufs Neue verunsichert. Sind die Kurse angesichts neuer Infektionswellen doch zu weit vorausgeeilt? Werden Inflationsraten und Zinsen im Jahresverlauf stärker steigen? Kommt es also zu einer Wende im Kurs der großen Notenbanken? In den vergangenen Tagen mehrten sich dann die gelassenen Expertenstimmen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung