"Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD): Wer gewinnt das größte Schülerquiz 2019? (FOTO)

Erfurt (ots) -Am Superfinal-Samstag, 8. Juni, entscheidet sich um 10:00 Uhr imErsten, welche Klasse den Titel mit nach Hause nimmtSie haben gegrübelt, gekämpft und gebuzzert - 32 Klassen aus 15Bundesländern haben eines gemeinsam: Sie wollen "Die beste KlasseDeutschlands" werden. Doch nur die vier besten Teams erreichen dasSuperfinale, das am 8. Juni um 10:00 Uhr im Ersten ausgestrahlt undam 14. Juni bei KiKA wiederholt wird. Es geht um den Titel und auchum eine fünftägige Klassenfahrt nach Athen.Drei Teams haben sich bereits für das Finale qualifiziert: Mitdabei sind die 6e des Helmholtz-Gymnasiums aus Essen (NRW), die 7cder Saaleschule für (H)alle aus Halle (Sachsen-Anhalt) und die 6c desÖkumenischen Gymnasiums aus Bremen. Um den vierten und letzten freienPlatz im Superfinale kämpfen weitere acht Schulklassen aus ganzDeutschland noch bis Freitagabend. KiKA zeigt das entscheidendeWochenfinale am 7. Juni um 19:30 Uhr.Bei der 90-minütigen Superfinal-Show im Ersten liefern sich dievier besten Klassen des Jahres ein außergewöhnliches Quiz-Battle mitvielen Überraschungen und Stargästen. Moderator Malte Arkona stehtbereits in den Startlöchern - unterstützt wird er von Kim Unger alsExpertin für Experimente und Lifehacks. Außerdem mit dabei sindHitlieferant Nico Santos, Fußball-Star Célia Sasic, Astronautin Dr.Suzanna Randall sowie Ralph Caspers ("Wissen macht Ah!"), YouTuberPhil Laude und Allroundtalent Bürger Lars Dietrich. Als Reporterinmeldet sich Jeannine Michaelsen ("Die beste Show der Welt"): Sie istunterwegs in Athen - denn eine Reise in die griechische Hauptstadtist in diesem Jahr der Hauptgewinn für "Die beste KlasseDeutschlands"."Die beste Klasse Deutschlands": Das Superfinale ist am 8. Juni2019 um 10:00 Uhr im Ersten und am 14. Juni um 19:30 Uhr bei KiKA zusehen.Alle Folgen der 12. Staffel von "Die beste Klasse Deutschlands"sind auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen. Malte Arkona und KimUnger präsentieren auch hier Quizfragen zum Mitraten und Anleitungenzum Selbermachen: Backstage, direkt aus der Werkstatt von "Die besteKlasse Deutschlands", haben Malte und Kim Tipps und Tricks parat fürsBasteln und Handwerken. Exklusiv ist online auch ein 360°-Rundgangdurchs Studio mit Extra-Videos zu erleben.Insgesamt bewarben sich über 1.200 Klassen der Jahrgangsstufen 6und 7 für die neue Staffel der KiKA-Quizshow. 32 Klassen aus 15Bundesländern haben es in die Endrunde geschafft. Bei KiKA startetedie Quiz-Show am 13. Mai 2019."Die beste Klasse Deutschlands" ist eine Produktion von BavariaEntertainment im Auftrag von KiKA und der ARD. RedaktionelleVerantwortung bei KiKA trägt Thomas Miles. Für Das Erste zeichnenPatricia Vasapollo und Tanja Nadig vom Hessischen Rundfunkverantwortlich.