"Die beste Klasse Deutschlands" 2019 / Die 12. Staffel startet ab 13. Mai bei KiKA (FOTO)

Erfurt (ots) -KiKA und Das Erste starten wieder das größte bundesweiteSchülerquiz. Mehr als 1.200 Schulklassen hatten sich für "Die besteKlasse Deutschlands" 2019 beworben. 32 von ihnen konnten sich füreinen der begehrten Startplätze qualifizieren. Am 13. Mai beginnt beiKiKA der Titelkampf um "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD)- montags bis donnerstags um 19:25 Uhr und in den Wochenfinal-Showsfreitags um 19:30 Uhr bei KiKA, im KiKA-Player und auf kika.de.Nicht nur die Schüler*innen stehen in den Startlöchern: ModeratorMalte Arkona führt durch die große KiKA-Quizshow, Kim Unger sorgt fürExperimente mit "Zisch! Knall! Bumm!", Ralph Caspers und Phil Laudesind im Einsatz - und Jeannine Michaelsen wird sich aus Athen melden.Eine Reise in die griechische Hauptstadt ist in diesem Jahr derHauptgewinn und das begehrte Ziel für "Die beste KlasseDeutschlands".So hat "Die beste Klasse Deutschlands" noch niemand gesehen: Mitneuen Extras präsentiert sich das größte Schülerquiz Deutschlands aufkika.de. Mit Fragen aus der Show, vielen Hintergrundinfos undBackstage-Videos können jetzt alle dabei sein. In insgesamt sechsneuen Kategorien präsentieren Malte und Kim ihre Experimente aus denShows. Zusätzlich online zu sehen sind die Anleitungen zumSelbermachen: Direkt aus der Werkstatt von "Die beste KlasseDeutschlands" gibt es Tipps und Tricks fürs Basteln und Handwerken.Für viele Schüler*innen ist es ein großer Traum, zumindest einmalselbst dabei zu sein, wenn Malte Arkona die Fragen einloggt und dasSpiel beginnt: Mehr als 1.200 Klassen wollten an der 12. Staffelteilnehmen. 32 von ihnen haben den Sprung in die Show geschafft. Siealle wollen "Die beste Klasse Deutschlands" 2019 werden.32 Klassen aus 15 Bundesländern gehen vom 13. Mai bis 8. Juni 2019an den StartBADEN-WÜRTTEMBERG: 6A Friedrich-Schiller-Gymnasium (Marbach amNeckar) / 6A Theodor-Heuss-Gymnasium (Heilbronn) / 7CKarl-Friedrich-Gymnasium (Mannheim) / R7A Schurwaldschule(Rechberghausen) // BAYERN: 6D Dientzenhofer-Schule, StaatlicheRealschule (Brannenburg) / 6C ErzbischöflichesSt.-Irmengard-Gymnasium (Garmisch-Partenkirchen) / 7BErzbischöfliches Maria-Ward-Gymnasium Nymphenburg (München) / 7EHans-Sachs-Gymnasium (Nürnberg) // BERLIN: 6A Grundschule amKarpfenteich // BRANDENBURG: 6A Niedersorbisches Gymnasium (Cottbus)// BREMEN: 6C Ökumenisches Gymnasium zu Bremen // HAMBURG: 6CHansa-Gymnasium // HESSEN: 6B Lahntalschule (Biedenkopf) / 7DViktoriaschule (Darmstadt) // MECKLENBURG-VORPOMMERN: 7A GymnasiumFridericianum (Schwerin) / 7C CJD Christopherusschule (Rostock) //NIEDERSACHSEN: 6F2 Gymnasium (Melle) / 6A Gymnasium am Bötschenberg(Helmstedt) / 7C Altes Gymnasium (Oldenburg) // NRW: 6EHelmholtz-Gymnasium (Essen) / 6A Heinrich-Heine-Gymnasium(Oberhausen) / 7B Städt. Ratsgymnasium (Münster) / 7B GymnasiumMartinum (Emsdetten) // RHEINLAND-PFALZ: 6D Nikolaus von KuesGymnasium (Bernkastel-Kues) / 7B Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz(Montabaur) / 7C Integrierte Gesamtschule (Koblenz) // SAARLAND: 7EUGymnasium Johanneum (Homburg) // SACHSEN: 6A Musikalisch-SportlichesGymnasium (Leipzig) / 7S2 Ehrenfried-Walter-von-Tschirnhaus-Gymnasium(Dresden) / 7A 56. Oberschule "Am Trachenberg" (Dresden) //SACHSEN-ANHALT: 7C Saaleschule für (H)alle (Halle) // THÜRINGEN: 6AVon-Bülow-Gymnasium (Neudietendorf)"Die beste Klasse Deutschlands" 2019 - Ausstrahlungstermine imÜberblick:- Die Wochenshows ab 13. Mai, montags bis donnerstags um 19:25 Uhrbei KiKA- Die Wochenfinal-Shows ab 17. Mai immer freitags um 19:30 Uhr beiKiKA- Das große Superfinale am 8. Juni um 10:00 Uhr im Ersten beiCheck Eins"Die beste Klasse Deutschlands" ist eine Produktion von BavariaEntertainment im Auftrag von KiKA und Das Erste. VerantwortlicherRedakteur bei KiKA ist Thomas Miles. Für Das Erste zeichnen PatriciaVasapollo und Tanja Nadig vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.Weitere Informationen und eine umfangreiche Pressemappe finden Sieauf http://kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 0361.218-1827Telefax: +49 0361.218-291827kika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell