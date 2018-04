Die beste Hilfe bei Mobbing: ansprechen, Hilfe suchen, stark bleiben!

München (ots) -Laut einer Studie ist jeder sechste Schüler Opfer von Mobbing. DieDunkelziffer dürfte weitaus höher sein. Einer der sich dem ThemaAnti-Mobbing verschieben hat, ist Carsten Stahl. In der neuen RTLII-Reportage "Stahl:hart gegen Mobbing" besucht derAnti-Gewalt-Trainer Schulen in ganz Deutschland, um Opfern zu helfenund Täter wachzurütteln. Mit Herzblut und einem starken Willen setztsich er sich für Gerechtigkeit, Toleranz und Veränderung in denKöpfen der Schüler ein.Im Jahr 2014 hat Stahl seine eigene Initiative "Camp Stahl"gegründet. Seitdem kämpft er an Schulen in ganz Deutschland gegenkörperliche und seelische Gewalt unter Jugendlichen. "Mobbing ist wieein Feuer, das klein anfängt und sich dann ausbreitet. Beleidigen,Lästern, Auslachen oder sogar Schlagen und Treten: Mobbing hat vieleGesichter! Es ist allerhöchste Zeit dem ein Ende zu setzen.", so derExperte. Aus langjähriger Erfahrung weiß Stahl, was bei Mobbing zutun ist.Wehr Dich!"Es ist ganz wichtig, sich nichts gefallen zu lassen und sofort zureagieren. Setzt frühzeitig ein Zeichen, bevor es sich ausbreitet. Eshört nicht auf, wenn man nichts dagegen unternimmt, sondern wird nurnoch viel schlimmer. Wenn Ihr merkt, dass Euch etwas verletzt, sagtsofort 'Stopp, ich möchte das nicht'."Such Dir Hilfe!"Der größte Fehler: Mobbing tot zu schweigen. Traut Euch, Hilfe zuholen! Das muss von Euch kommen, denn manche sehen Euer Problemvielleicht gar nicht oder verschließen davor sogar die Augen. WendetEuch an Hilfsorganisationen, Sozialarbeiter, Psychologen, EureLehrer, Eure Eltern oder an Projekte wie Camp Stahl und sagt 'Ichbrauche Hilfe'."Bleib so wie Du bist!"Weil andere Fehler machen, verliert Ihr den Glauben an Euch.Lasst das nicht zu. Glaubt an Euch! Ihr seid wertvoll und habt esverdient ein schönes Leben zu haben. Kämpft dafür mit Herz undVerstand! Und vergesst nie: Mobbing kann jedem passieren. Es liegtnicht an Euch.""Stahl:hart gegen Mobbing": Montag, 09. April 2018, um 20:15 Uhrbei RTL IIIn der ersten Folge von "Stahl:hart gegen Mobbing" kämpft CarstenStahl an einer Berliner Schule gegen Mobbing. Die Schule liegt mittenin Berlins größter zusammenhängender Wohnsiedlung. Über 30.000Menschen aus unterschiedlichsten Nationen leben dort auf engstemRaum. Die Pädagogen vor Ort haben ein großes Ziel und zwar deninsgesamt 430 Schülern Werte zu vermitteln, die ein respektvollesMiteinander ermöglichen. Gemeinsam mit Carsten Stahl wollen sie eindeutliches Zeichen setzen.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationStefanie Reichardt089 - 64185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deMehr Informationen unter www.rtl2-presse.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell