Die beste Aktie, in die man jetzt 1.000 US-Dollar investieren kann

Airbnb übertrifft frühere finanzielle Höchststände und beweist damit seine Widerstandsfähigkeit in der Pandemie.

Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf Innovationen, um ein besseres Erlebnis für alle Beteiligten zu schaffen.

Da ein Aufschwung zusätzlich zum natürlichen Wachstum erwartet wird, sieht die Zukunft von Airbnb sowohl kurz- als auch langfristig gut aus.

Die COVID-19-Pandemie hat viele Aktien, die auf Urlaub und Reisen angewiesen sind, kontinuierlich in den Ruin getrieben. Bis die Impfstoffe auf den Markt kamen, gab es wenig Hoffnung für sie, und dann haben die Delta- und Omikron-Varianten des Coronavirus diese Unternehmen weiter verwüstet. Jetzt, wo die Impfungen weltweit zunehmen, sieht die Zukunft für Unternehmen, die dir im Urlaub helfen, rosiger aus.

Airbnb (WKN: A2QG35) erlebte jedoch nicht den gleichen Absturz wie andere Aktien des Gastgewerbes. Das Unternehmen war in der Lage, viele Trends zu nutzen, zum Beispiel das Arbeiten von überall aus, um sein Geschäft selbst in den schlimmsten Zeiten voranzutreiben. Am 15. Februar 2022 gab das Unternehmen die Ergebnisse des vierten Quartals bekannt und hat bereits wieder das Umsatz- und Renditeniveau von vor der Pandemie erreicht. Die Widerstandsfähigkeit, die Airbnb in den letzten Jahren bewiesen hat, spricht für sich selbst, und es sieht nicht so aus, als würde das Streben des Managements nach Innovation in nächster Zeit aufhören. Deshalb halte ich Airbnb für einen der besten Plätze, um jetzt Geld anzulegen.

Höchststände von vor der Pandemie übertroffen

Hotelketten wie Hilton Worldwide und Mariott International sind immer noch mehr als 15 % von ihren Allzeithöchstständen entfernt, aber Airbnb setzte seine Serie fort und verzeichnete im vierten Quartal einen Umsatz von 1,5 Mrd. US-Dollar. Der Umsatz des Unternehmens lag 2021 um fast 25 % über dem Umsatz des Jahres 2019, was eine erstaunliche Erholung vom Tiefpunkt der Pandemie darstellt. Zu diesem Comeback trugen mehr als 4 Millionen Gastgeber/innen bei, die ihre Häuser zum Wohnen zur Verfügung stellten, wobei viele Gäste dort wohnten, anstatt dort Urlaub zu machen: Airbnb meldete, dass 20 % der Aufenthalte einen Monat oder länger dauerten.

Was hat sich also seit 2019 nicht verbessert? Nichts! Das Unternehmen geht davon aus, dass die Übernachtungen und die gebuchten Erlebnisse im ersten Quartal die Höchstwerte von 2019 übertreffen und einen neuen Rekordwert erreichen werden, und auch die Rendite des Unternehmens verbessert sich stetig. Der freie Cashflow des Unternehmens belief sich 2021 auf 2,1 Mrd. US-Dollar, verglichen mit nur 97 Millionen US-Dollar im Jahr 2019. Außerdem erholt sich der Nettoverlust von Airbnb. Ende 2020 und Anfang 2021 drückte die Mischung aus geringerer Aktivität aufgrund der Pandemie und aktienbasierten Vergütungsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Börsengang die Rendite in den Keller, aber in den letzten sechs Monaten des Jahres 2021 meldete das Unternehmen einen Nettogewinn von 889 Mio. US-Dollar.

Weiterer Fokus auf das Erlebnis

CEO Brian Chesky und der Rest von Airbnb ruhen sich jedoch nicht auf ihrem Erfolg aus, nachdem sie die Höchststände von vor der Pandemie erreicht haben. Das Unternehmen ist ständig auf der Suche nach Innovationen und konzentriert sich darauf, die beste Plattform für die Unterbringung und den Urlaub zu werden. Im Jahr 2021 startete das Unternehmen mehr als 150 Upgrades, um das Erlebnis für Gastgeber und Gäste zu verbessern, und das Unternehmen hört auf seine Kunden, um diese Innovationen umzusetzen. Chesky merkte auf der Telefonkonferenz an, dass dies der Prozess zur Schaffung von AirCover war – Airbnbs Versicherungsschutz, der Gastgebern einen Schadensschutz von 1 Mio. US-Dollar bietet.

Diese Innovationen haben zwei Gründe. Erstens führt die Fokussierung des Unternehmens darauf, den Kunden zuzuhören, dazu, dass sowohl Gäste als auch Gastgeber die Marke Airbnb höher einschätzen, was die Kundentreue erhöht. Zweitens überzeugen diese Innovationen die Menschen, Airbnb mehr zu nutzen. Ein Gastgeber würde zum Beispiel keinen AirCover bekommen, wenn er bei Vrbo untergebracht wäre. Wenn du also vor der Wahl stehst, ob du eine Million US-Dollar oder gar nichts für den Schadensschutz bekommst, fällt die Entscheidung leicht, wo du deinen Raum vermieten willst.

Dank dieser beeindruckenden Innovationen entwickelt sich Airbnb schnell zu einer der beliebtesten Anlaufstellen für Gäste und Gastgeber. Das Unternehmen hatte 2021 mit über 6 Millionen Angeboten den größten Bestand an aktiven Angeboten, den es je hatte, und die Kunden gaben fast 47 Mrd. US-Dollar auf Airbnb aus – ein Zuwachs von 23 % im Vergleich zu 2019.

Wachstum steht noch bevor

Airbnb glaubt, dass es sich noch nicht einmal vollständig von der Pandemie erholt hat, was zeigt, dass sein kurzfristiges Wachstum immer noch unglaublich stark aussieht. Grenzüberschreitende Reisen machten 2021 nur 33 % des Wertes von 2019 aus, was auf die schwache Aktivität in der Asien-Pazifik-Region zurückzuführen ist. Dies deutet darauf hin, dass Airbnb auch weiterhin von kurzfristigem Rückenwind profitieren könnte, wenn die Länder ihre Grenzen weiter öffnen und die Verbraucher sich wieder an das internationale Reisen gewöhnen.

Airbnb wird mit dem 20-Fachen des Umsatzes gehandelt – eine hohe Bewertung im Vergleich zu traditionellen Aktien des Gastgewerbes wie Mariott oder Hilton. Airbnb ist jedoch keine traditionelle Aktie des Gastgewerbes. Das Unternehmen profitiert von mehreren Faktoren, darunter die Kultur des ortsunabhängigen Arbeitens, die es den Menschen ermöglicht, viel mehr zu reisen als früher. Das Angebot von Airbnb für Gäste und Gastgeber ist einzigartig und unübertroffen, weshalb ich glaube, dass das Unternehmen weiter wachsen und den Aktionären sowohl kurz- als auch langfristig zugutekommen könnte.

