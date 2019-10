"best for planning": Hohe Werbeaffinität bei Anzeigenblattlesern / Werbung in Anzeigenblättern schneidet im Vergleich zu vielen anderen Mediengattungen besonders gut ab

Berlin (ots) - Anzeigenblattleser zeigen eine hohe Affinität fürWerbung im Wochenblatt und bewerten Werbung generell als vorteilhaft.Dies ist ein Fazit aus den Ergebnissen der aktuellenMarkt-Mediastudie "best for planning" (b4p). Rund drei Viertel derAnzeigenblattleser (73,4 Prozent, LpA) empfinden Werbung im lokalenWochenblatt als positiv. Abgefragt wurde, ob sie als informativ,nützlich, kaufanregend, glaubwürdig, unterhaltend oder einfach alsdazu gehörend eingeschätzt wird. In der Gesamtbevölkerung(deutschsprachig, ab 14 Jahren) liegt dieser Wert bei 68,2 Prozent.Auch im direkten Vergleich mit anderen Medien können dieWochenblätter punkten: 28,4 Prozent der Menschen in Deutschlandfinden Werbung in Anzeigenblättern kaufanregend. Dies bestätigt ihreRolle als relevantes Abverkaufsmedium. Geringere Werte erzielenFernsehen (23,4 Prozent), Tageszeitungen (19,2 Prozent) oder Radio(11,9 Prozent), (jeweils deutschsprachige Gesamtbevölkerung ab 14Jahren). Insgesamt stehen die Mediennutzer der Printwerbung deutlichpositiver gegenüber als anderen Mediengattungen: 27,8 Prozentempfinden Werbung im Fernsehen als störend; bei Apps und Websitessind dies 26,5 bzw. 25,2 Prozent; bei Suchmaschinen und SozialenNetzwerken sind es 24,4 bzw. 23,3 Prozent. Bei Anzeigenblättern,Zeitschriften und Tageszeitungen liegt dieser Wert im Durchschnittbei unter 10 Prozent.In der in Kürze erscheinenden neuen BVDA-Broschüre"Anzeigenblätter in der b4p" stehen besonders vier Lesertypen unterden Anzeigenblattlesern im Fokus: Etablierte, Familien, Jüngere undPreisbewusste. "Mit diesen Clustern erhalten Werbekunden undMediaplaner noch bessere Einblicke in die Konsum- und Lebensweltunserer Leserinnen und Leser. Diese Gravität ist einer der zentralenGründe, warum die Anzeigenblätter seit 2018 auch in der b4p vertretensind. Schließlich ist die b4p als führende Studie bei denMediaplanern gesetzt, auch weil sie wichtige Informationen über diebevorzugten Marken der Leser erhalten", sagte Sebastian Schaeffer,stellvertretender BVDA-Geschäftsführer und Leiter Markt- undMediaservice. Außerdem gelinge es der b4p im Vergleich zu anderenMarkt-Mediastudien mit ihren umfassenden demografischen Angabenbesonders gut, auch Interessen, Motivationen, Wertvorstellungen undBedürfnisse der Menschen transparent zu machen.Insgesamt zählt fast die Hälfte der deutschsprachigen Bevölkerung(48,4 Prozent) zu den Lesern einer durchschnittlichenWochenblattausgabe (LpA). Das sind 34,2 Millionen Menschen.Pressekontakt:Wolfram ZabelBundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V.+49 151 2345 3262presse@bvda.dewww.bvda.deOriginal-Content von: Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V. (BVDA), übermittelt durch news aktuell