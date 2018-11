best4-Report: Was die Deutschen zu Marken-Fans macht

München (ots) - Das Markenbewusstsein wächst, während diePreisorientierung sinktEin klarer Trend aus der Datenanalyse der b4p und b4t: DieMarkenorientierung der deutschen Verbraucher wächst kontinuierlichund über nahezu alle Produktkategorien hinweg. Konkret geben 61Prozent der Befragten an, zu Markenartikeln ein größeres Vertrauen zuhaben als zu markenloser Ware."Geiz ist geil" war gestern - Marke heißt QualitätGrundsätzlich herrscht bei den Konsumenten nach wie vor eine hoheZahlungsbereitschaft für hochwertige Artikel. 87 Prozent derVerbraucher sind bereit, für gute Qualität auch mehr zu bezahlen. Unddiese wird vor allem Marken zugesprochen - ein Vertrauensvorsprung,der weiter zunimmt: Die Zahl der Markenfans - also Menschen, diemeinen, dass man beim Kauf bekannter Markenartikel sicher sein kann,gute Qualität zu bekommen - ist von 9,76 Millionen im Jahr 2013 auf11,63 Millionen in 2018 angestiegen, das entspricht einem Zuwachs von19 Prozent, wobei sich in 2018 erste Andeutungen zur Trendwendeabzeichnen.Kosmetik, Getränke, Smartphones: Wo Käufer auf die Marke achtenDie Markenorientierung wird auch bei der Abwägung vor dem Kaufsichtbar. Eine Zeitreihenbetrachtung über 50 Produktbereiche zeigt,dass im Jahr 2013 ein Fünftel (21,3%) der Verbraucher beim Kauf einesneuen Produktes eher auf den Preis geschaut hat, 2017 war mit 19,6%der Tiefstwert erreicht, in 2018 schauen wieder 20,0% auf den Preis.Umgekehrt ist der Anteil derer, die beim Kauf eher auf die Markeachten, im selben Zeitraum von 16,4% auf 18,1% angestiegen. Damit istdie Differenz zwischen den Werten für Marken- und Preisorientierungin diesen fünf Jahren von 4,9 Prozentpunkten auf 1,9 Prozentpunktegesunken, wobei die Schere im Jahr 2018 nach einer Minimaldifferenzin 2017 (1,2 Prozentpunkte) aktuell wieder etwas auseinander geht.Vor allem in den Produktbereichen Parfüm, Bier, Spielekonsolen,Kaffee/Tee, Spirituosen, dekorative Kosmetik, Smartphones,Gesichtskosmetik, Tablets und Pkw spielt die Markenorientierung einewichtige Rolle. Das Markenvertrauen gilt aber zunehmend auch fürqualitativ hochwertige Handelsmarken: So kauft ein Viertel derMarkenfans mittlerweile auch überzeugt beim Discounter ein. Als Folgehaben sich in den meisten Produktbereichen Handelsmarken festetabliert. Die Deutschen lieben MarkenDeutsche Konsumenten lieben Marken, weil diese ihnen durch diedamit verbundene Qualität auch Orientierung und Sicherheit geben -das gilt insbesondere in puncto Essen, Urlaub, Mode, Hobby undKosmetik. Wie sehr Marken von dieser Sichtweise profitieren, zeigtsich beispielhaft bei Kosmetikmarken: Obwohl die Produkt- undMarkenvielfalt in diesem Segment ständig wächst und der Wettbewerbdamit immer vielfältiger wird, sind die durchschnittlichenSympathiewerte für eine Marke seit 2015 um 8 Prozent gestiegen. Dieeinzelne Marke schafft es also nach wie vor, sich beim Verbraucher zubehaupten.Markensympathie ist Treiber für WachstumSympathie ist der Schlüssel zum Erfolg - denn hohe Sympathiewerteschaffen beim Konsumenten eine wichtige Basis für die Verwendungeines Produktes. Dies gilt insbesondere für Marken, die mitSympathiewerten von über 70 Prozent einen festen Platz in den Herzender Konsumenten gewonnen haben: Sie kommen auf eine durchschnittlicheVerwendung von über 30 Prozent. Die Verwendung von Marken, die alsunterdurchschnittlich sympathisch wahrgenommen werden, liegt hingegenin der Regel bei deutlich unter zehn Prozent. Damit haben esunterdurchschnittlich sympathische Marken schwer, sich im Markt zuetablieren. Zumal hohe Sympathiewerte gleichzeitig ein wichtigerTreiber für Wachstum sind: nur, wenn ein Produkt sympathisch ist,wird es auch weiterempfohlen.Marke, zeig dich! - Werbung bringt SympathiepunkteDamit Marken für Konsumenten zu begehrten Brands werden, müssensie sich zeigen, sprich: Werbung machen. Medienumfelder sind fürMarkenartikler damit ein relevanter Kommunikationskanal. Vorteil:Markenfans zeichnen sich durch eine überdurchschnittlich hoheWerbeaffinität aus und nutzen Werbung auch als Inspirationsquelle.Dabei hängt die Sympathie der Konsumenten in hohem Maß von ihrerWerbeerinnerung ab. Beispiel Kosmetik: Die durchschnittlicheWerbeerinnerung der betrachteten Kosmetikmarken liegt bei 20 Prozent.Fast alle Marken, die über diesem Wert liegen, werden auch alsüberdurchschnittlich sympathisch wahrgenommen und erreichenSympathiewerte von durchschnittlich knapp 65 Prozent.Pressekontakt:i.A. der GIKHubert Burda MediaChristiane BlanaTel.: 089 / 9250-3907Mail: christiane.blana@burda.comOriginal-Content von: Hubert Burda Media, übermittelt durch news aktuell