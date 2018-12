Die bessere Marihuanaaktie: Aphria oder KushCo Holdings?

Aphria (WKN:A12HM0) und KushCo Holdings (WKN:A2N456) scheinen, außer derselben Branche, nicht viel gemeinsam zu haben. Die zwei Unternehmen konzentrieren sich nicht nur auf unterschiedliche Segmente der Cannabislieferkette, sondern auch auf unterschiedliche geografische Märkte. Die KushCo-Aktie hat 2018 beachtlich zugelegt, Aphrias Aktie hingegen hat einen deutlichen Verlust hinnehmen müssen.

Sowohl Aphria als auch KushCo Holdings versprechen langfristig gute Gewinne. Aber welche Aktie ist im Moment die bessere Kaufgelegenheit?

Was für Aphria spricht

Aphria hat einen großen Vorteil gegenüber KushCo. Seit Oktober wird seine Aktie an der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelt, sodass sie für eine größere Zahl Investoren verfügbar ist. Es überrascht daher nicht, dass das Handelsvolumen dieser Aktie vier Mal so groß ist wie das von KushCo. Aber der Handel an der NYSE ist nicht der Grund, warum man Aktien von Aphria kaufen sollte. Es gibt zum Glück mehrere wirklich gute Gründe dafür.

Ganz oben stehen die Chancen von Aphria, die es im kanadischen Freizeitmarihuanamarkt hat. Bis 2022 sollen die Umsätze für Freizeitmarihuana in Kanada auf 5,5 Milliarden US-Dollar gewachsen sein. Dies geht aus einer Analyse von Arcview Market Research und BDS Analytics hervor.

Aphria ist nach Kapazität der drittgrößte Marihuanaproduzent. Bis Anfang 2019 sollte das Unternehmen eine Kapazität von 255.000 Kilogramm pro Jahr haben. Grund dafür ist die Erweiterung der Anlage Aphria One und die Inbetriebnahme von Aphria Diamond.

Für Aphria dürfte es kein Problem sein, genug Kunden in Kanada zu finden. Das Unternehmen hat Liefervereinbarungen mit allen kanadischen Provinzen und dem Yukon Territory geschlossen. Zudem verschafft die Partnerschaft mit Southern Glazer’s, dem größten Wein- und Spirituosenhändler in Nordamerika, Einzelhandelsfläche im ganzen Land.

Eine noch größere Chance bietet der internationale Markt für Aphria. Die vor Kurzem bekannt gemachte Übernahme von CC Pharma stärkt seine Position in Deutschland, welches der größte Marihuanamarkt außerhalb Nordamerikas ist. Und die Übernahme von LATAM Holdings erweitert sein Geschäft in Latein-Amerika, welches einen schnell wachsenden Markt darstellt.

Was für KushCo spricht

Für Goldsucher waren Hacken und Schaufeln wichtig. Bei dem grünen Goldrausch in der Cannabisbranche wurden Hacken und Schaufeln unter anderem durch Verpackungsmaterial ersetzt. KushCo ist der bekannteste Lieferant für den US-Cannabismarkt, wenn es um Verpackungsmaterial geht.

Das Unternehmen bietet eine große Palette an Verpackungslösungen an, die speziell für Cannabisprodukte entwickelt wurden. Darunter sind Pop-Top-Flaschen, Kartuschen für Vaporisierer, Schläuche und andere Behälter. Außerdem verkauft KushCo Hydrocarbongase und Lösungen, die für die Extraktion von Cannabinoiden aus Marihuanapflanzen benutzt werden, um Cannabisöle und andere Produkte herzustellen.

Das Geschäft brummt. Im September legte KushCo seinen vorläufigen Jahresumsatz für 2018 in Höhe von 51 Millionen US-Dollar vor. Dies ist ein Anstieg von 171 % gegenüber dem Vorjahr. KushCos CEO Nick Kovacevich sagte, dass das Unternehmen glaubt, dass bisher kein anderes Unternehmen in den USA, welches öffentlich gehandelt wird, einen solchen Jahresumsatz erzielt hat.

Ein großes Plus für KushCo ist, dass sein Erfolg nicht nur von ein paar großen Kunden abhängt. Kein einziger Kunde trägt mehr als 10 % zum Gesamtumsatz bei.

KushCo hat außerdem noch ein paar weitere Wachstumsgelegenheiten. Eine offensichtliche ist die Ausdehnung des US-Marihuanamarktes. Je mehr Staaten medizinisches Cannabis oder Freizeitcannabis legalisieren, desto größer wird der adressierbare Markt für KushCo. Die Übernahme von Zack Darling Creative Associates gibt KushCo eine weitere Gelegenheit, indem es Lösungen für Marken, Marketing und E-Commerce für die Cannabisbranche anbietet.

Die bessere Marihuanaaktie

Ich denke, dass Aphria eine der attraktivsten der großen kanadischen Marihuanaaktien ist. Das Unternehmen sollte langfristig ein großer Gewinner sein, wenn sich der internationale Markt öffnet.

Aber meiner Meinung nach hat KushCo Holdings im Moment die Nase vorn als bessere Marihuanaaktie. Das Unternehmen wächst schnell. Während Aphria darauf hofft, dass sich in den USA die Gesetzte ändern, damit es Zugang zu diesem großen Markt bekommt, ist KushCo bereits gut in den USA aufgestellt.

Es ist möglich, dass andere große Verpackungsanbieter in diesen Markt eintreten wollen und damit in Wettbewerb zu KushCo treten. Aber im Moment ist das Unternehmen klar in Führung in diesem Nischenmarkt.

KushCo ist bisher noch nicht durchgängig rentabel. Daher muss das Unternehmen möglicherweise weitere Aktien ausgeben, um Geld einzunehmen. Dadurch werden bisher bestehende Aktien verwässert. Trotzdem scheinen die Aussichten für KushCo ziemlich gut zu sein.

Keith Speights hält keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool empfiehlt KushCo Holdings.

Dieser Artikel wurde von Keith Speights auf Englisch verfasst und am 25.11.2018 auf fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.