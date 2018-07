Der bessere Kauf: Royal Dutch Shell A oder Royal Dutch Shell B

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell B":

Die Aktien von Royal Dutch Shell erfreuen sich bei vielen Einkommensinvestoren einer hohen Beliebtheit. Nicht zu unrecht, denn immerhin kann der Öl- und Gasmulti auf eine beeindruckende Historie von mehr als 70 Jahren ungekürzter Dividenden zurückblicken.

Eine Sache führt bei einer möglichen Investition in Royal Dutch Shell jedoch regelmäßig zur Verwirrung. Denn bei Royal Dutch Shell gibt es eine A-Aktie (WKN: A0D94M) sowie eine B-Aktie (WKN: A0ER6S), die beide tendenziell auf einem ähnlichen Kursniveau verharren.

Um diese Verwirrung etwas zu entzerren, lass uns im Folgenden betrachten, was der Unterschied zwischen den beiden Aktien ist, und welche womöglich die bessere Wahl sein könnte.

Der Unterschied zwischen A und B

Bevor wir die Sache gleich ein wenig komplizierter gestalten, hier vorab das wohl Wichtigste: Die A-Aktie und die B-Aktie von Royal Dutch Shell sind in vielerlei Hinsicht ziemlich identisch. Beide beinhalten grundsätzlich den gleichen Anteil am Unternehmen, beide zahlen zudem brutto die gleiche Dividende von derzeit 0,47 US-Dollar je Aktie.

Der Hauptgrund, weshalb es zwei unterschiedliche Shell-Aktien gibt, liegt in der Geschichte des Unternehmens begründet. Da Royal Dutch Shell inzwischen ein britisch-niederländischer Konzern ist, hat man sich zu irgendeinem Zeitpunkt dazu entschlossen, zwei Aktien herauszugeben. Die A-Aktie ist hierbei das niederländische Pendant, die B-Aktie das britische. Obwohl beide Aktien eine britische ISIN haben. Doch gleich mehr zum Thema britisch-niederländisch.

Dennoch können beide Aktien selbstverständlich von allen Investoren weltweit erworben werden. Daher an dieser Stelle der formale Hinweis: Eigentlich kann man mit beiden Aktien an und für sich nichts falsch machen. Sofern man die A- oder B-Aktie erwirbt, erhält man in jedem Fall ein kleines Stück von Royal Dutch Shell, ohne Einschränkungen, mitsamt der üppigen Dividende.

Einen wesentlichen Unterschied gibt es dann nun aber doch: und zwar bei der Besteuerung. Die tendenziell eher niederländische Royal Dutch Shell-A-Aktie unterliegt nämlich der niederländischen Quellensteuer, die B-Aktie dem britischen Steuerrecht. Das führt effektiv dazu, dass bei der A-Aktie eine Quellensteuer in Höhe von 15 % fällig wird, während die B-Aktie aufgrund des britischen Steuerrechts frei von einer Quellensteuer ist.

Also immer B kaufen?

Nein, ganz so einfach ist die Sache nun natürlich nicht. Da die niederländische Quellensteuer in Höhe von 15 % komplett auf unsere deutsche Besteuerung angerechnet werden kann, existiert für alle deutschen Anleger formal kein Unterschied. Es sei denn, dass man seine Freibeträge auf Kapitalerträge noch nicht ausgereizt hat.

Doch selbst wenn man noch innerhalb der inländischen Freibetragsspanne auf Kapitalerträge rangiert, lohnt immer noch ein abschließender Blick auf die Bewertung. Regelmäßig wird die A-Aktie von Royal Dutch Shell aus Kurssicht nämlich unter der B-Aktie gehandelt, weshalb sich eine Prüfung lohnen könnte, ob der Unterschied mehr als 15 % ausmacht.

Der Blick auf die derzeitigen Aktienkurse

Um diesen kleinen Überblick nun noch zu vervollständigen, werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Aktienkurse der beiden Royal Dutch Shell-Aktien. Die A-Aktie notiert gegenwärtig (Schlusskurs 06.07.2018, maßgeblich für beide Kurse) bei 29,50 Euro je Aktie, die B-Aktie bei 30,52 Euro. Das bedeutet eine Differenz von knapp 3,5 %.

Mit diesen Angaben solltest du nun deine eigenen Rückschlüsse in Anbetracht deiner persönlichen steuerlichen Situation ziehen. Ich hoffe jedenfalls, dir mit diesem kleinen Überblick gezeigt zu haben, wo bei den beiden Royal Dutch Shell-Aktien letztlich der Hase lang läuft.

Vincent besitzt Aktien von Royal Dutch Shell (B-Aktien). The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.