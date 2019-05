Der bessere Kauf: Organigram Holdings vs. Canopy Growth

Weitere Suchergebnisse zu "Canopy Growth Corporation":

Groß oder klein? Das sind zwei unterschiedliche Investitionsstrategien für Marihuanaaktien.

Es gibt keine größere Marihuanaaktie als Canopy Growth (WKN:A140QA). Seine Marktkapitalisierung liegt bei fast 15 Milliarden US-Dollar und übertrifft damit alle anderen um Längen. Du wirst wahrscheinlich auch nicht viele kleinere Marihuanaaktien finden, die attraktiver sind als Organigram Holdings (WKN:A12AQF).

Aber welche der beiden Aktien ist die bessere Wahl für Investoren? Hier erfährst du, wie Organigram und Canopy Growth im Vergleich dastehen.

Was für Organigram spricht

Das wahrscheinlich stärkste Argument für den Kauf von Organigram ist die gewaltige Produktionskapazität des Unternehmens, die du zu dem Preis bekommst.

Organigram ist gegenwärtig in der Lage 36.000 Kilogramm Cannabis pro Jahr anzubauen. Aber bis Ende des Jahres sollte die Produktionskapazität auf 113.000 Kilogramm steigen. Das sollte ausreichen, damit Organigram in die Top 7 der kanadischen Marihuanaproduzenten hinsichtlich der Kapazität aufsteigt. Die Marktkapitalisierung von Organigram beträgt mit 950 Millionen US-Dollar jedoch nur einen Bruchteil vieler anderer größerer Konkurrenten.

Trotz, dass es ein kleinerer Marktteilnehmer ist, sieht seine Position im Markt für Freizeitmarihuana ziemlich gut aus. Das Unternehmen hat Liefervereinbarungen in allen zehn kanadischen Provinzen abgeschlossen. Das ist etwas, das selbst manche größeren Wettbewerber nicht vorweisen können.

Organigram erwartet, dass es im Lebensmittelmarkt für Cannabis wettbewerbsfähig ist. Dieser Markt soll sich Ende des Jahres öffnen. Das Unternehmen arbeitet mit dem in Colorado ansässigen Unternehmen The Green Solution zusammen, um cannabisbasierte Getränke, Lebensmittel und Vaporisiererprodukte zu entwickeln. Es hat auch eine Partnerschaft mit Canada’s Smartest Kitchen, um Premium-Schokoladenprodukte zu entwickeln. Und Organigram hat sich mit Valens GroWorks zusammengetan, um Cannabiskonzentrate für Öl und andere Produkte zu extrahieren.

Neben den Bemühungen im kanadischen Heimatmarkt von Organigram ist das Unternehmen auch international aktiv. Organigram ist eine Partnerschaft mit Alpha-cannabis eingegangen, um medizinisches Cannabis in Deutschland zu vertreiben. Es hat auch eine Liefervereinbarung mit dem in Serbien ansässigen Eviana für Hanf-Cannabidiol (CBD) abgeschlossen.

Hinzu kommt, dass Organigram in Hyasynth investiert hat. Das ist ein Biotechnologieunternehmen aus Montreal, das Cannabidoide mithilfe von Hefekulturen herstellen will. Diese Methode hat das Potenzial, die Produktionskosten für hochwertige Cannabidoide zu senken.

Was für Canopy Growth spricht

Warum sollte man überlegen, Aktien von Canopy Growth zu kaufen? Think big ist hier die Devise. Große Produktionskapazität, großer Marktanteil, große internationale Präsenz, große Partner und einen großen Geldvorrat.

Canopy Growth nennt eine Produktionskapazität üblicherweise nicht in Kilogramm pro Jahr. Aber es weist immer wieder auf die fast 40 Hektar lizenzierter Anbaufläche hin. Weitere 12 Hektar sollen hinzukommen.

Im ersten Quartal nach der Marktöffnung für Freizeitmarihuana war Canopy Growth der eindeutige Gewinner. Das Unternehmen schnappte sich einen Marktanteil von ca. 30 %. Das ist deutlich mehr als alle anderen Cannabisproduzenten. Es hat Liefervereinbarungen mit allen kanadischen Provinzen abgeschlossen. Die Mindestliefermenge beträgt hier 70.000 Kilogramm pro Jahr. Und dabei umfasst diese Zahl die größte Provinz, Ontario, noch nicht.

Canopy liegt beim internationalen Umsatz knapp hinter Aurora Cannabis. Aber es könnte die Spitzenposition in naher Zukunft leicht erobern. Canopy baut gerade eine große Hanf-CBD-Anlage in New York. Das Unternehmen geht davon aus, Ende 2019 Hanf-CBD-Produkte in den USA zu verkaufen. Es könnten noch weitere Anlagen in anderen Staaten hinzukommen.

Der vielleicht größte Wettbewerbsvorteil von Canopy Growth ist seine Partnerschaft mit dem Hersteller alkoholischer Getränke Constellation Brands, die ihm eine Menge Geld einbrachte. Constellation kaufte 2017 zunächst einen Anteil von 9,9 % an Canopy, letztes Jahr stockte das Unternehmen seinen Anteil um weitere 4 Milliarden US-Dollar auf.

Canopy hat nun einen Partner, der bei der Einführung von Verbrauchermarken sehr erfolgreich ist. Es hat auch einen Geldbestand von 3,7 Milliarden US-Dollar (Stand 31. Dezember 2018), den es bei der weltweiten Expansion einsetzen kann.

Der bessere Kauf?

Ich mag beide dieser kanadischen Marihuanaaktien. Es würde mich nicht überraschen, wenn Organigram Canopy Growth kurzfristig übertrifft (wie es das 2019 bereits getan hat). Langfristig denke ich jedoch, dass Canopy in einer besseren Position ist.

Der weltweite Marihuanamarkt wächst deutlich. Die größten Gewinner werden wahrscheinlich jene Unternehmen sein, die nicht nur Rohstoffe anbauen, sondern diversifizierte Verbrauchermarken etablieren können. Meiner Meinung nach bietet die Partnerschaft zwischen Canopy und Constellation Brands einen beachtlichen Vorteil bei dieser Transition. Organigram ist eine gute Wahl, aber ich denke, dass Canopy Growth noch besser ist.

Keith Speights hält keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool empfiehlt Constellation Brands und OrganiGram Holdings.

Dieser Artikel wurde von Keith Speights auf Englisch verfasst und am 06.04.2019 auf fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019