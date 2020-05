Der bessere Kauf: McDonald’s vs. BJ’s Restaurants

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Als ich zum ersten Mal beschloss, den Fastfoodgiganten McDonald’s (WKN: 856958) mit den kleineren und geschlageneren Casual-Dining BJ’s Restaurants (WKN: A0B7Y0) zu vergleichen, ging ich zunächst davon aus, dass die goldenen Bögen haushoch gewinnen würden. Ich meine, wie könnten BJ’s mit ihren Sit-Down-Restaurants der alten Schule, die im derzeitigen Umfeld kaum ein Geschäft machen, mit einem McDonald’s konkurrieren, das bereits konzipiert wurde, um Menschen im To-Go-Stil zu bedienen?

Und das, bevor man die Tatsache anerkennt, dass Casual-Dining-Ketten in den letzten zehn Jahren an Attraktivität – und Marktanteil – gegenüber schnelllebigen und neueren Restaurantkonzepten verloren haben. Aber wenn man anfängt, sich mehr mit dem Unternehmen zu beschäftigen, wird man an BJ’s tatsächlich eine Menge mögen, solange man das Risikoprofil versteht. Welches ist also der bessere Kauf? Kurz gesagt, beide haben etwas, das Anleger in Betracht ziehen sollten, aber es läuft darauf hinaus, wonach du suchst. Lies weiter, um mehr zu erfahren.

Wie haben sich die Verkäufe gehalten?

Seitdem die „Bleiben Sie zu Hause“-Verordnungen im März in Kraft getreten sind, haben beide Restaurantketten einen starken Umsatzrückgang erlebt. Aber das McDonald’s-Modell ist bereits darauf ausgerichtet, in der Social-Distancing-Realität zu funktionieren.

Im Januar und Februar stiegen die Umsätze in gleichen Restaurants bei McDonald’s um 7,2 %, aber das Unternehmen beendete das Quartal mit einem Umsatzrückgang von 6 %, als der März vorbei war. Aber über 95 % der US-Standorte haben Drive-Throughs, und „im Wesentlichen (sind) alle“ geöffnet. An der internationalen Front war es schwieriger, da viele Länder die obligatorische Schließung aller Restaurants fordern. Aber wenn die Geschäfte wieder geöffnet werden, bieten die USA einen Maßstab. Finanzvorstand Kevin Ozan sagte bei der Bekanntgabe der Gewinne für das erste Quartal, dass die vergleichbaren Umsätze in den USA im April voraussichtlich um etwa 20 % zurückgehen werden. Sicher, ein Umsatzrückgang von 20 % klingt nicht großartig, aber inmitten eines völligen Lockdowns der US-Wirtschaft, die innerhalb weniger Wochen 30 Millionen Amerikaner arbeitslos gemacht hat, ist das eine ziemlich erstaunliche Leistung.

Das gilt vor allem, wenn man es mit BJ’s vergleicht, einem Restaurantkonzept, das Gäste dazu zu bringen will, hereinzukommen und ihr Essen im Lokal zu genießen. Zur Beurteilung für die Jury: BJ’s Bestellungen zum Mitnehmen machten vor der Coronaviruskrise nur etwa 10 % des Umsatzes aus. Das war nicht gerade eine Priorität.

Infolgedessen hat BJ’s einen Absturz in Einnahmen gesehen. Die Verkäufe in der letzten Märzwoche gingen um 82 % zurück, und das bei 205 der noch 209 geöffneten Restaurants, und die Kette gibt das Cash in einem sehr hohen Tempo aus. Selbst wenn einige Staaten es Restaurants erlauben, mit eingeschränkter Sitzplatzkapazität zu öffnen, muss die Kette ihre jüngsten durchschnittlichen Verkaufsraten mehr als verdoppeln, um den Break-Even beim Cashflow zu erreichen, so Ozan: „Wir glauben, dass unser durchschnittlicher wöchentlicher Umsatz ein Niveau von etwa 65.000 Dollar pro Woche erreichen muss, um einen positiven Cashflow für das Unternehmen zu erreichen, einschließlich der Unternehmenskosten und der derzeitigen Höhe der Investitionsausgaben. Bevor wir mit der Wiedereröffnung unserer Geschäfte begannen, lagen wir im Durchschnitt bei etwa 30.000 Dollar pro Woche“, so Ozan.

McDonald’s liegt hier weit vorn. Sein Umsatz ist stark zurückgegangen, aber BJ’s kann sich einfach nicht mit den Verkaufszahlen im To-Go-Bereich über Wasser halten. Die Kette muss die Restaurants öffnen, damit sie genügend Einnahmen erzielen können, um über die Runden zu kommen.

Wie sieht es mit der Bilanz aus?

McDonald’s hat am Quartalsende nicht nur fast 5,4 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln auf der Bank, sondern es wird auch erwartet, dass seine Geschäftstätigkeit für den größten Teil des Jahres einen positiven Cashflow aufweisen wird, sodass dies kein wirklich fairer Vergleich ist, insbesondere da BJ’s sagte, es müsse seine jüngste Verkaufsrate mehr als verdoppeln, nur um auf Cashflow-Basis die Gewinnschwelle zu erreichen.

Statt eines groben Vergleichs sollten wir uns also ansehen, wie viel Spielraum die Bilanz von BJ’s lässt, bevor das Geld ausgeht. Das Unternehmen gab an, dass es am 7. Mai über 134 Millionen Dollar an liquiden Mitteln verfügte, nachdem es das verbleibende Limit seines Kreditrahmens ausgeschöpft und einen Vertrag über den Verkauf von Aktien im Wert von 70 Millionen Dollar abgeschlossen hatte. Es arbeitete auch mit Kreditgebern zusammen, um die Bedingungen seiner Kreditvereinbarungen zu ändern, ein Schritt, der das Risiko der Nichterfüllung von Schuldvereinbarungen verringern wird.

Auf der Grundlage des Barmittelbestandes und der Anmerkungen des Managements zu den aktuellen Verkaufszahlen und den Niveaus, die Verkäufe erreichen müssen, um den Break-Even bei den Cashflows zu erreichen, sieht es so aus, als hätte BJ’s genug Geld, um es bei den jüngsten Verkaufszahlen 20 bis 30 Wochen zu schaffen. Das Gute daran ist, dass sich die Verkaufsergebnisse stetig nach oben bewegt haben, wodurch sich die Cash-Burn-Rate verringert hat. Und da immer mehr Bundesstaaten planen, in den kommenden Wochen Restaurants mit begrenzter Sitzplatzkapazität zuzulassen, sollte BJ’s in der Lage sein, ein ausgeglichenes Umsatzniveau zu erreichen, bevor das Geld ausgeht.

Auch hier ist McDonald’s der klare Gewinner. Aber verfügt BJ’s über genügend Liquidität, um die Verkäufe wieder in die Gewinnzone zu bringen? Ich denke, die Antwort ist ja.

Welches ist der bessere Kauf? Das hängt von deinen Zielen ab

Machen wir keinen Hehl daraus: Für die meisten Anleger wäre der Kauf von McDonald’s-Aktien der sicherere Weg. Sein Geschäft hat sich viel besser gehalten, und da immer mehr Regierungen in der Welt die Eröffnung von Restaurants zulassen, ist es besser positioniert, um den Großteil seiner Umsätze eher früher als später zurückzugewinnen. Das sind die Vorteile des Verkaufs von preisgünstigem Fastfood, das die Menschen genauso leicht mitnehmen können wie vor Ort im Restaurant zu essen. Das sollte es dem Unternehmen ermöglichen, weiterhin seine Dividende zu zahlen, die bei den letzten Preisen über 2,6 % betrug.

BJ’s hingegen sind dafür nicht gebaut. Da es mit einem Anteil an To-Go-Gerichten, die nur 10 % des Umsatzes ausmachen, auf die Coronaviruskrise zusteuert, musste sich das Unternehmen schnell anpassen, um zu überleben, und es ist immer noch ein Wettlauf gegen die Zeit, bevor ihm das Geld ausgeht. Das bedeutet, dass eine Dividende vorläufig vom Tisch ist, und die Investoren des Unternehmens gehen das Risiko ein, dass es den Break-Even erreichen kann, ohne sich weiter verschulden oder mehr Aktien verkaufen zu müssen, vorausgesetzt, die Kreditgeber bleiben geduldig.

Dennoch ist die positive Seite offensichtlich. Bei den jüngsten Kursen sind die Aktien von BJ’s um mehr als die Hälfte gegenüber dem Höchststand von 2020 gefallen, während McDonald’s 17 % unter dem Höchststand von 2020 liegt. Die Anleger sind vor BJ’s davongelaufen, weil sie Gefahr laufen, dass das Kapital ausgeht, bevor sich das Geschäft wieder erholt, während die Investoren bei McDonald’s und seinen zuverlässigeren Einnahmen und Dividenden geblieben sind.

Welche Aktie der bessere Kauf ist, liegt also bei dir. Anleger, die Sicherheit und ein geringeres Risiko dauerhafter Verluste suchen, sollten BJ’s meiden und McDonald’s kaufen. Wenn es sich um eine Risiko-Gewinn-Investition mit Kapital handelt, dessen Verlust du dir leisten kannst, sollte deine Wahl auf BJ’s fallen.

