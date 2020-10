Der bessere Kauf – DWS Deutschland oder dieser neue Deutschland-ETF?

Der Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (WKN: A2JF6S) ist meiner Recherche nach einer von nur zwei Deutschland-ETFs, die nicht auf einem klassischen Index wie dem DAX oder dem MDAX beruhen. Es gibt ihn seit gerade einmal zwei Jahren, er ist also noch ziemlich frisch am Markt.

Die Frage lautet: Braucht man diesen Deutschland-ETF wirklich? Oder fährt man mit einem klassischen Fonds wie dem DWS Deutschland (WKN: 849096) am Ende sogar besser? Ich habe mir die Performance, die Zusammensetzung und die Kosten dieser beiden Investmentfonds einmal genauer angeschaut.

Wer von den beiden als Sieger hervorgeht – und meine ganz persönliche Meinung zu diesen beiden Produkten – erfährst du am Ende dieses Beitrags!

Runde 1: Die Performance in den letzten 12 Monaten

Da mir nicht mehr Daten zur Verfügung gestanden haben – wie gesagt, diesen Deutschland-ETF gibt es noch nicht so lange – konnte ich leider nur die letzten zwölf Monate für einen Performance-Vergleich heranziehen. Mir ist klar, dass dieser kurze Zeitraum wenig aussagekräftig ist, lass uns trotzdem einen Blick auf die Performance dieser beiden Fonds werfen.

1 Monat 3 Monate 12 Monate DWS Deutschland + 1,6 % + 2,6 % + 5,5 % Vanguard Germany All Cap UCITS ETF + 1,0 % + 1,8 % + 7,5 %

Quelle: justETF.com/onvista.de

Kurzfristig betrachtet hatte der aktiv gemanagte Fonds die Nase vorne, auf Jahressicht der Deutschland-ETF. Insgesamt würde ich diese Runde daher als unentschieden werten, da diese beiden Wertpapiere doch sehr nahe beieinanderlagen und dieser kurze Zeitraum ohnehin wenig aussagekräftig ist.

DWS Deutschland 1 : 1 Vanguard Germany All Cap UCITS ETF

Runde 2: Die Zusammensetzung des Deutschland-ETF und des DWS Deutschland

Über die Zusammensetzung des DWS Deutschland entscheidet natürlich ein Fondsmanager und sein Team. In unserem Fall ist das Tim Albrecht. Seine Top Holdings sehen Stand 31.08.2020 wie folgt aus:

1. SAP 2. Allianz 3. Siemens 4. Adidas 5. Deutsche Post 6. Kion 7. Infineon 8. Bechtle 9. Deutsche Telekom 10. Bayer

Quelle: DWS

Neben den großen, bekannten Werten finden sich auch kleinere Unternehmen wie Kion und Bechtle im DWS Deutschland. Da diese Werte tendenziell mehr Wachstum versprechen als die großen Blue Chips, werte ich das Einstreuen kleinerer Unternehmen als positiv.





Laut Factsheet wird auch in unserem Deutschland-ETF in kleine und mittelgroße Unternehmen investiert, unter den Top Holdings tauchen allerdings nur die großen DAX-Konzerne auf. Und das ist wortwörtlich gemeint, im Deutschland-ETF stammen die zehn größten Positionen ausnahmslos aus dem deutschen Leitindex.

Der Vanguard Germany All Cap UCITS ETF investiert also schwerpunktmäßig in die größten DAX-Konzerne, was mir nicht wirklich gefällt. Denn zum einen kann ich dann gleich einen DAX-ETF nehmen, zum anderen sind meine Wachstumserwartungen an diese Unternehmen ziemlich niedrig.

Da würde ich definitiv lieber auf die Zusammensetzung von Tim Albrecht setzen, die des Deutschland-ETF gefällt mir nicht. Entsprechend geht dieser Punkt an den DWS Deutschland.

DWS Deutschland 2 : 1 Vanguard Germany All Cap UCITS ETF

Runde 3: Die Kosten des Deutschland-ETF und des DWS Deutschland

In der dritten und entscheidenden Runde kommen wir zu den Kosten. Und vermutlich wird es dich nicht sonderlich überraschen, dass dies der einzige Punkt ist, bei dem unser Deutschland-ETF wirklich überzeugen kann. Er ist nämlich wirklich extrem günstig.

laufende Kosten DWS Deutschland 1,4 % Vanguard Germany All Cap UCITS ETF 0,1 %

Quelle: Datenblätter der entsprechenden Fondsanbieter

Eine Gesamtkostenquote – kurz TER – von gerade einmal 0,1 % ist kaum zu unterbieten, weshalb dieser Punkt wenig überraschend an unseren Deutschland-ETF geht.

DWS Deutschland 2 : 2 Vanguard Germany All Cap UCITS ETF

And the winner is …

… niemand! Ganz ehrlich – nicht nur dieses Duell endet unentschieden, ich selbst könnte mich ebenfalls kaum entscheiden, welchen dieser beiden Fonds ich nehmen würde, wenn ich müsste. Denn freiwillig würde ich mir weder den Deutschland-ETF von Vanguard noch den DWS Deutschland ins Depot legen, so viel steht fest.

Ein Investment, dass größtenteils auf trägen DAX-Dickschiffen beruht, kommt für mich also nicht infrage, weshalb mein Fazit in diesem Duell lautet: Am besten vermeidet man beide Kandidaten – ich bin mir sicher, es gibt vielversprechende ETFs am Markt! Einen Deutschland-ETF brauchen wohl die wenigsten von uns.

The post Der bessere Kauf – DWS Deutschland oder dieser neue Deutschland-ETF? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Buffetts Mega-Milliardenwetten zum Nachahmen

Bis zu 130 Mrd. US-Dollar investiert Investorenlegende Warren Buffett in nur ein einziges Unternehmen. Das zeugt von riesigem Vertrauen in das Zukunftspotential.

Buffett hat so einige Mega-Milliardeninvestments in seinem Portfolio. Wir haben sie näher analysiert, und angesehen, inwieweit sie sich zum Nachahmen eignen.

Du kannst alle Details und unsere Tipps dazu erfahren, indem du unseren kostenlosen Spezialreport hier anforderst.



Thomas Brantl besitzt Aktien von SAP. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020