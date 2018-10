Die bessere Dividendenaktie: Realty Income vs. Deutsche Euroshop

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

Es ist mal wieder Zeit für ein spannendes Dividendenduell! Heute im Programm: Die Immobilienunternehmen Realty Income (WKN: 899744) und Deutsche Euroshop (WKN: 748020).

Wieder einmal werden hier die Fragen lauten: Wer hat mehr Dividende zu bieten? Wer kann mit höherer Konstanz aufwarten und wer mit einem beeindruckenderen Wachstum? Doch bevor wir all diese dividendenspezifischen Fragen beantworten, werfen wir zunächst einen Blick auf die jeweiligen Geschäftsmodelle der beiden Dividendenaktien.

Realty Income und Deutsche Euroshop im Überblick

Denn obwohl beide Aktien zu Immobilienunternehmen gehören, gibt es so manche Unterschiede, die man als potenzieller Investor auf dem Schirm haben sollte.

Realty Income beispielsweise ist nämlich ein sogenannter REIT – was ebenfalls seine individuellen Feinheiten mit sich bringt. Doch das ist noch längst nicht alles.

Beim Blick auf die Beteiligungsstruktur fällt bei den US-Amerikanern nämlich zunächst auf, dass sie über ein sehr breites Immobilienportfolio verfügen. Derzeit gehören 5.400 Objekte dazu, die an 257 Mieter aus über 48 Segmenten in 49 Staaten plus Puerto Rico vermietet werden.

Die Deutsche Euroshop hingegen verfügt (noch) nicht über ein so breites Portfolio. Derzeit sind die Deutschen lediglich an 21 Shoppingcentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Außerdem liegt hier der Fokus lediglich auf dem stationären Einzelhandel, was die Diversifikation der Mietstruktur ebenfalls etwas schmälert.

Die Dividenden im Überblick

So weit also zum Geschäftlichen, kommen wir nun zum Wesentlichen, zu den Dividenden. Und den Anfang machen in meinem kleinen Überblick erneut die US-Amerikaner.

Realty Income zahlt derzeit eine monatliche Dividende in Höhe von 0,2205 US-Dollar aus, was bei einem Aktienkurs von 57,31 US-Dollar einer jährlichen Dividendenrendite von 4,61 % entspricht.

Die letzte Ausschüttung war hierbei bereits die 579. konstante Auszahlung in Folge, was im Umkehrschluss heißt, dass Realty Income bereits seit über 48 Jahren Monat für Monat sehr zuverlässig zahlt. Zudem reihen sich hier inzwischen 94 Erhöhungen aneinander. Das macht Realty Income seit mehr als zwei Jahrzehnten zu einem waschechten Dividendenaristokraten.

Die Deutsche Euroshop zahlte hingegen zuletzt eine Dividende in Höhe von 1,45 Euro je Anteilsschein aus, was bei einem derzeitigen Kursniveau von 26,86 Euro einer Dividendenrendite von 5,39 % entspricht. Damit schlägt der deutsche Vertreter hier zunächst sein US-Pendant.

Leider kann die Deutsche Euroshop noch nicht auf eine derart weitreichende Ausschüttungskonstanz zurückblicken – was allerdings primär daran liegt, dass der Shoppingcenterbetreiber erst seit dem Jahre 2001 an der Börse notiert ist. Seitdem hat die Deutsche Euroshop allerdings ihre Dividende konsequent konstant gehalten und ein ums andere Mal erhöht – hier der Deutschen Euroshop also ihre jüngere Geschichte vorzuhalten, wäre an dieser Stelle nicht ganz fair.

Pistole auf die Brust

Unterm Strich sind daher beide Immobilienunternehmen bislang sehr konstant und zuverlässig, was ihre Dividendenkonstanz anbelangt. Zudem zahlen auch beide Aktien hohe Dividenden aus, was grundsätzlich beide Vertreter in meinen Augen interessant macht.

Wenn ich mich jedoch entscheiden müsste, fiele meine Wahl vermutlich ganz knapp auf Realty Income. Die US-Amerikaner besitzen ein deutlich diversifizierteres Portfolio – sowohl qualitativ als auch quantitativ. Wie du jedoch unten im Disclosure erkennen kannst, setze ich persönlich jedoch auf beide Dividendenaktien.

54 Investmenttipps von den besten Investoren der Welt Zugegeben, wir sind etwas voreingenommen, wenn wir behaupten, dass die Investoren und Analysten unserer Motley Fool Niederlassungen auf der ganzen Welt zu den Besten gehören. Aber zumindest haben wir es mit ihrer Hilfe geschafft, den Markt konsistent zu schlagen. Jetzt haben wir unsere besten Leute weltweit nach ihren Tipps gefragt, wie jeder ein besserer Investor werden kann. In unserem neuesten, kostenlosen Sonderbericht erfährst du ihre Antworten. Klick hier, um deinen einfachen Zugang zu diesem Bericht zu erhalten.



Vincent besitzt Aktien der Deutsche Euroshop und von Realty Income. The Motley Fool empfiehlt Deutsche Euroshop.