Ein besonders wertvoller und tierisch guter Filmspaß - PETS zurück im Kino/Höchstes FBW-Prädikat auch für Peter Jacksons außergewöhnlichen Dokumentarfilm THEY SHALL NOT GROW OLD

Fast vier Millionen Zuschauer in Deutschland zoges vor drei Jahren in den Animations-Hit PETS. Nun haben die Macherrund um Regisseur Chris Renaud und demIllumination-Entertainment-Team mit PETS 2 (Start: 27. Juni) eineFortsetzung geschaffen, die dem Vorgänger in Rasanz, Spaßfaktor undreichlich tierischem Abenteuer in nichts nachsteht. Wieder mit vonder Partie sind der eifrige Hund Max, in der deutschen Fassunggesprochen von Jan Josef Liefers, und all seine tierischen Freunde,die sich erneut tierisch spannenden Abenteuern stellen müssen. DieFBW schreibt: "Das Illumination-Animationsteam beobachtet erneut mitverblüffender Präzision die Verhaltensweisen der Tiere. Der Filmerzählt gleich drei spannende Geschichten, die gegen Ende des Filmsin einem phänomenalen und rasanten Showdown zusammengeführt werden.Das ist spannend und sorgt immer auch wieder für Abwechslung und neueWendungen in den einzelnen Stories. Unterstützt werden die bunten unddetailfreudig gestalteten Bilderwelten von einem schmissigenSoundtrack und einer typengerechten deutschen Synchronfassung, dieden Dialogwitz des Films perfekt trifft. Ein Riesenfilmspaß für dieganze Familie." Die fünfköpfige FBW-Expertenrunde vergibt das höchstePrädikat "besonders wertvoll".Mehr dazu unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/pets_2Über 600 Stunden "Oral History" lagern in den Archiven von BBC unddem Imperial War Museum in London. 600 Stunden, in denen britischeSoldaten des Ersten Weltkriegs über ihre Erfahrungen erzählen. Wiesie den Krieg miterleben. Wie es für sie war, an die Front zu fahrenund dort zu kämpfen. Und das Sterben mitanzusehen. Für THEY SHALL NOTGROW OLD (Start: 27. Juni) haben Regisseur Peter Jackson und seinEditor Jabez Olssen etwas mehr als 90 Minuten Originalfilm aus demErsten Weltkrieg extrahiert, diese aufwändig restauriert, dannkolorieren und anschließend in 3D umwandeln lassen. Statt einererklärenden Off-Erzählerstimme sind auf der Tonebene ausschließlichBerichte von Veteranen des Ersten Weltkriegs zu hören. Was soentsteht, ist ein einzigartiges Zeitzeugnis und eine ganz neue Formdes Dokumentarfilms: Innovativ, originell, aufwändig undpsychologisch komplex. "Im Grunde also funktioniert THEY SHALL NOTGROW OLD wie ein Spielfilm inklusive klassischer Spannungskurve undvollem Einsatz der Illusionsmaschine. Das Ergebnis ist eindrucksvoll,die Erzählungen der Zeitzeugen wirken in vielen Alltagsdetailsabsolut faszinierend und dann wieder extrem schockierend, wenn es umdie Kampfhandlungen geht. So gelingt es dem Film, die damaligeBereitschaft der Menschen, in diesen Weltkrieg zu ziehen,nachzuvollziehen." Die unabhängige Jury der FBW zeichnet den Film mitdem höchsten Prädikat "besonders wertvoll" aus.Mehr dazu unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/they_shall_not_grow_oldMehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungenunter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- undMedienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikatenwertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungenentscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einemPool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filmeinnerhalb ihres jeweiligen Genres.