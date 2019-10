Ein besonderes Caliber zum 175. Brennerei-Jubiläum (FOTO)

Bad Peterstal (ots) -Der neue Beeren- und Kräuterlikör aus der Schwarzwälder BOARDestille von Markus Kessler, Hannes Schmidt und Torsten Boschertschlägt eine Brücke zu den geschichtlichen Wurzeln der Brennerei imJahr 1844. Ihr neu kreierter Caliber1844 setzt auf Basis des weltweithöchstprämierten BOAR Gin geschmacklich und qualitativ neue Maßstäbeim Premium-Likörsegment."Seinen besonderen, komplexen Charakter verleihen dem Caliber1844Schwarzwald Kräuterlikör 18 aromatische Beeren und 44 feine Kräuteraus unserer Heimat. Er wird kalt mazeriert, für drei Monate inEichenfässer eingelagert und reift zu einem ganz besonderen Format."bringt es Brennmeister Markus Kessler auf den Punkt. Diefeinbeerigen, leicht säuerlichen Aromen aus schwarzer Johannis- undPreiselbeere, gepaart mit den fruchtigen Noten der Waldhimbeere undbetörendem Holunder treffen auf die intensive Kräutervielfalt desSchwarzwalds. Mineralisiert durch das besondere PeterstalerQuellwasser aus eigener Quelle, veredelt und hergestellt mit BOARGin, dem höchstprämierten Gin der Welt, ist dieser Schwarzwaldlikördie reine DNA des Schwarzwalds. "Er schmeckt pur als Aperitifwunderbar beerig und die Kräuter kommen auf Eis richtig zur Geltung",schwärmt Hannes Schmidt.Den Namen Caliber trug bereits ein Likör aus der Familienbrennereiim späten 19. Jahrhundert und war damals ein beliebtes Jagdgeschenk,das weit über die Grenzen des Tals hinaus bekannt war. An diesenErfolg wollen die drei Schwarzwälder zum 175. Brennereibestehenanknüpfen.Das Konterfei des Schwarzwaldkeilers, das Erkennungsmerkmal derBOAR Destille, erinnert in kaiserlicher Robe an einen der größtenFans des einstigen "Badischen Calibers", dem ersten deutschen KaiserWilhelm I.Zuletzt konnte die Schwarzwälder Familienbrennerei von sich redenmachen, als ihr BOAR Gin im Juli dieses Jahres beim renommiertenInternationalen Spirituosenwettbewerb ISW "Großes Gold" erhielt undder ihm offizielle Titel "Gin des Jahres" verliehen wurde.Mehr Informationen zu Caliber1844 unter https://caliber1844.dePressemeldung und Bilddaten unter https://presse.boargin.de/Auszeichnungen und Preise BOAR Gin: https://awards.boargin.deQuellenangabenChronik Bad Peterstal Griesbach, Dr. Bernhard Huber, Franz HuberDruckerei + Verlag GmbHFamilienchronik Andresenhof, Familie Kessler, Breitsodstraße 4, 77740Bad PeterstalPressekontakt:BOAR Destille im SchwarzwaldHannes Schmidt, Torsten Boschert, Markus KesslerBreitsodstraße 477740 Bad PeterstalTelefon +49 (0) 7806 992 94 66Fax +49 (0) 7806 910099E-Mail info@boargin.dehttps://presse.boargin.dewww.facebook.com/boardistillerywww.instagram.com/boardistilleryOriginal-Content von: BOAR Distillery im Schwarzwald, übermittelt durch news aktuell