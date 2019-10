Mainz (ots) -In Leipzig und Hamburg entsteht seit Freitag, 11. Oktober 2019,die Kino-Koproduktion "INTO THE BEAT - Der Tanz deines Lebens" vonRegisseur Stefan Westerwelle. In den Hauptrollen stehen die beidenJungdarsteller und Tänzer Alexandra Pfeifer und Yalany Marschner vorder Kamera. An ihrer Seite spielen Trystan Pütter, Katrin Pollittsowie die Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin Helen Schneider undandere. Der Filmstoff wurde im Rahmen der Initiative "Der besondereKinderfilm" entwickelt und gefördert, Senderpartner sind das ZDF undKiKA.Die Welt des Tanzens: Die junge Katya (Alexandra Pfeifer) ist einherausragendes Ballett-Talent. In wenigen Wochen steht ein großesVortanzen für die New York Ballet Academy an, und Katya hat guteChancen, ein Stipendium zu erhalten. Als sie jedoch einer GruppeStreetdancer begegnet, taucht das Mädchen in eine völlig neue Weltein. Der Breakdance ist frei und explosiv - Katyas Herz fängt Feuerfür den neuen Tanz und für den introvertierten Marlon (YalanyMarschner), einen begnadeten B-Boy, der ihr tänzerisches Potenzialerkennt. Mit Marlon erlebt die Ballerina ein junges, bisherunbekanntes Lebensgefühl aus Unbeschwertheit, Community undSpontaneität. Katya weiß: Sie kann nicht mehr zurück zum Ballett.Zusammen mit Marlon will sie an einer Audition der Sonic Tigers,einer weltbekannten Breakdance-Crew, teilnehmen. Wird sie den Sprungschaffen?"INTO THE BEAT - Der Tanz deines Lebens" ist eine Produktion derLieblingsfilm GmbH (Produzent: Philipp Budweg) in Koproduktion mitSenator Film Produktion (Ko-Produzentin: Sonja Ewers), SK Productionssowie dem ZDF und KiKA im Verleih von Wild Bunch Germany, gefördertvon der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM), der FilmförderungHamburg Schleswig-Holstein, dem FilmFernsehFonds Bayern (FFF), derFFA sowie der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien(BKM). Die Redaktion im ZDF hat Jörg von den Steinen. Gedreht wirdbis Mitte November 2019. Wild Bunch Germany bringt den Film 2020 indie deutschen Kinos, Sendetermine im ZDF und bei KiKA stehen nochnicht fest.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information,Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/intothebeathttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell