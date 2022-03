Das berühmte Zitat von Warren Buffett über Affen, die an der Börse gewinnen

Wichtige Punkte

Buffett ist ein Verfechter des „Buy-and-Hold“-Ansatzes.

Anleger, die Buy-and-Hold praktizieren, setzen auf das langfristige Wachstum des Aktienmarktes, das im Durchschnitt 7 % pro Jahr nach Inflation beträgt.

Buy-and-Hold ist einer der einfacheren Investitionsansätze, denn er erfordert nicht die Fähigkeit, Marktzyklen vorherzusagen.

Der berühmte Investor Warren Buffett hat einen Sinn für Humor – und ein Händchen für die richtigen Worte. Der Vorsitzende und CEO von Berkshire Hathaway ist dafür bekannt, komplexe Anlagethemen einfach und kunstvoll zu vermitteln. Diese Fähigkeit nutzt er in Interviews und in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre von Berkshire Hathaway.

Buffetts Aktionärsbrief aus dem Jahr 2020 enthält eine Lektion für Investoren, die es wert ist, angesichts der aktuellen Lage am Aktienmarkt im Jahr 2022 wieder aufgegriffen zu werden. Dies ist seine Aussage:

Ein geduldiger und besonnener Affe, der ein Portfolio aufbaut, indem er 50 Darts auf ein Brett wirft, auf dem der gesamte S&P 500 steht, wird im Laufe der Zeit Dividenden und Kapitalgewinne erzielen, solange er nie in Versuchung kommt, seine ursprüngliche „Auswahl“ zu ändern.



Wenn du das liest, denkst du vielleicht, es sei ein Witz. Aber wie es sich für Buffett gehört, hat er in weniger als 50 Worten eine vierteilige Lehrstunde in Sachen Geldanlage gehalten. Lies weiter, um meine Aufschlüsselung der gelernten Inhalte zu lesen.

1. Prozess übertrumpft Fachwissen

Es ist bezeichnend, dass Buffett einen Affen als Star seines Themas gewählt hat. Der investierende Affe ist kein geschickter Wall Street Profi, der mit Echtzeitdaten und Algorithmen ausgestattet ist. Ganz im Gegenteil, der Affe hat vermutlich kein Finanzwissen, denn er wählt Wertpapiere aus, indem er Darts wirft.

Was der Affe jedoch hat, ist ein Verfahren. Und indem er diesen Prozess genau befolgt, erzielt der Affe im Laufe der Zeit Dividenden und Kapitalgewinne.

2. Wähle Qualität

Als ersten Schritt wählt der Affe Qualitätswerte aus. Ja, es sind Darts im Spiel, aber die Zufallsauswahl wird aus den S&P 500 Aktien getroffen. Das sind die größten und erfolgreichsten börsennotierten Unternehmen des Landes. Viele von ihnen zeichnen sich durch Langlebigkeit, finanzielle Stärke, treue Kunden und erfahrene Führungskräfte aus – Eigenschaften, die mit einem langfristigen Anstieg des Aktienkurses einhergehen.

3. Diversifiziere

Buffetts Affe investiert in 50 Aktien des S&P 500. Das bedeutet, dass jede Aktie zu Beginn nur 2 % des Gesamtportfolios ausmacht. Die Streuung über so viele Positionen schützt den Affen, wenn eines dieser Unternehmen scheitert. Selbst wenn zwei oder drei Aktien ihren gesamten Wert verlieren, würde der Affe einen Kursrückgang von weniger als 10 % erleben.

4. Kaufen und halten, egal was passiert

Die Renditen des Affen entwickeln sich im Laufe der Zeit, und zwar nur, wenn die ursprünglichen Aktien nicht weggehandelt werden. Um das in die Sprache der Investoren zu übersetzen, praktiziert der Affe Buy-and-Hold.

Der Buy-and-Hold-Ansatz erzeugt Kursgewinne, indem er auf das natürliche, langfristige Wachstum des Aktienmarktes setzt. Dieses Wachstum beträgt im Durchschnitt etwa 7 % pro Jahr nach Inflation.

Wichtig ist, dass der Durchschnitt von 7 % über längere Zeiträume zuverlässiger ist. In einem Jahr kann der Aktienmarkt zweistellig fallen. Im nächsten Jahr können die Aktienkurse zweistellig steigen. Diese Auf- und Abschwünge summieren sich im Durchschnitt auf 7 %, aber es kann 10 oder 20 Jahre dauern, bis das passiert.

Deshalb muss Buffetts Affe „geduldig und besonnen“ sein. Effektive Buy-and-Hold-Investoren geraten nicht in Panik und verkaufen, wenn der Markt unbeständig wird. Sie wissen, dass das Wachstumspotenzial steigt, je länger sie ihre Positionen halten. Außerdem würde ein Verkauf sie aus dem Rennen um die Erholungsgewinne nehmen, die auf Abschwünge folgen.

Kurz gesagt: Für Anleger, die kaufen und halten, ist es wichtig, investiert zu bleiben und den Kurs zu halten. Indem du Marktturbulenzen aussitzt, kannst du das langfristige durchschnittliche Wachstum des Marktes zu deinem Vorteil nutzen. Das ist auch der einfachste Weg, um nach einer Korrektur als Sieger aus der Sache hervorzugehen.

Investieren wie ein… Affe?

Du brauchst kein großes Fachwissen (oder Darts), um am Aktienmarkt Vermögen aufzubauen. Du brauchst aber Geduld und einen Prozess. Zum Glück ist der Buy-and-Hold-Ansatz ein einfacher Prozess. Investiere in eine diversifizierte Gruppe von Qualitätsaktien, die du über Jahrzehnte hinweg konsequent hältst, auch wenn die Märkte mal schwächeln.

Buy-and-Hold hat vielleicht keine Affen reich gemacht, aber es hat gewöhnlichen und außergewöhnlichen Anlegern Millionen eingebracht. Das kann es auch für dich tun.

Der Artikel Das berühmte Zitat von Warren Buffett über Affen, die an der Börse gewinnen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel wurde von Catherine Brock auf Englisch verfasst und am 19.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2022