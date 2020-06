belvona - Gigantische Sauerei? / Wenn Mieter sich nur noch an den Kopf fassen (VIDEO)

Düsseldorf (ots) - Dann wird es höchste Zeit für einen Richtungswechsel. Das Düsseldorfer Wohnungsunternehmen belvona möchte bezahlbares Wohnen in gepflegten Anlagen mit persönlichem Mieterservice bieten - und tut derzeit alles dafür, diese hoch gesteckte Vision zu verwirklichen.Immobilienhaie, Baulöwen und andere große Wohnungsgiganten haben nicht selten mit Imageproblemen zu kämpfen, wenn sie sich neu im Markt positionieren. Das Düsseldorfer Wohnungsunternehmen belvona zäumt das Pferd von hinten auf und legt sich mit den ganz großen Wohnungsgiganten an, ohne sich selbst dabei im Größenwahn zu verlieren. Wo in der Vergangenheit gigantische Sauereien und Vertrauensbrüche an der Tagesordnung waren, soll heute das Vertrauen der Mieter neu gewonnen werden. Viele Mieter sind zurecht verunsichert, wenn plötzlich eine neue Verwaltung auf den Plan tritt. Die negativen Erfahrungen mit dem vorherigen Mieter machen es doppelt schwer, die Mieter vom neuen Konzept zu überzeugen.Das Team von belvona und selbst Geschäftsführer Frank Krienen sind in den belvona Wohnanlagen regelmäßig vor Ort, um nach dem Rechten zu schauen und zu sehen, ob Schäden behoben werden müssen oder noch etwas verbessert werden kann. Doch wenn die ambitionierten Mitarbeiter aus Versehen zum zweiten oder dritten Mal nachfragen, ob alles in Ordnung ist oder etwas fehlt, dann greift sich mancher Mieter ungläubig an den Kopf und weiß nicht so Recht, wie er mit diesem massiven Zuwachs an Fürsorge umgehen soll. Pro Anlage steht den Mietern ein Property Manager als persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung. Das gibt es bei keinem anderen großen Wohnungsunternehmen.Bei belvona soll wieder so gewohnt werden wie in der guten alten Zeit - mit persönlichem Kontakt und ehrlichem Service.Pressekontakt:belvona GmbHAngermunder Str. 12640489 DüsseldorfbrandLOVERS GmbH & Co. KGbelvona@brandlovers.deTelefon: 040-226399770Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/144418/4622092OTS: belvona GmbHOriginal-Content von: belvona GmbH, übermittelt durch news aktuell