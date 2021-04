belvona Geschäftsführung: Uwe Becker und Michael Beers bilden mit Frank Krienen die neue Dreier-Spitze des Unternehmens

Düsseldorf (ots) - belvona vergrößert die Geschäftsführung - dem bisherigen Geschäftsführer Frank Krienen (56) tritt neben Uwe Becker (50) nun auch Michael Beers (61) zur Seite. Das Wohnungsunternehmen reagiert damit auf das starke Wachstum der vergangenen Monate."Zahlreiche erfolgreiche Standortübernahmen und tausende zufriedene Mieter haben gezeigt, dass wir mit unserem Konzept aus persönlichem Service, hohem Wohnstandard und Nachhaltigkeit richtig liegen. Ich freue mich sehr darüber, ganz im Sinne unseres Wachstums nun nach Uwe Becker auch Michael Beers als Geschäftsführer begrüßen zu dürfen. Gemeinsam werden wir Erreichtes ausbauen und dafür sorgen, dass belvona weiterhin so erfolgreich wächst wie bisher.", erklärt Frank Krienen.Gemeinsam bilden die drei belvona Geschäftsführer eine Unternehmensspitze, die verschiedene Hintergründe und Fachkenntnisse zu einem starken Kompetenz-Feld vereint.Uwe Becker bringt umfassende personelle Erfahrung aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie fundierte Kenntnisse in den Bereichen Prozessanalyse, Projekt-, Prozess- und IT-Optimierung mit. Schon als Geschäftsführer der Fonica Bautra GmbH und als Mitglied der Geschäftsleitung bei der Tectareal Property Management GmbH konnte er diese Fähigkeiten zum Einsatz bringen und weiterentwickeln.Michael Beers steuert nun als neustes Mitglied der belvona Geschäftsführung seine langjährige Erfahrung als kaufmännischer und operativer Geschäftsführer bei. Führung, Controlling, Finanzierung, Rechtswesen/Bilanzen, Einkauf, Recht und mehr - in seinen Jahren als Geschäftsführer der Tectareal Property Management GmbH, als Geschäftsführer der Deutschen Annington Verwaltungs GmbH sowie in vorherigen administrativen Positionen hat er sich ein breit gefächertes Kompetenzspektrum angeeignet, mit dem er die Geschäftsführung von belvona unterstützt und ergänzt.Gemeinsam planen die drei belvona Geschäftsführer, das bisherige Wachstum des Düsseldorfer Wohnungsunternehmens nachhaltig auszubauen. Hierzu zählen nicht nur neue Standortübernahmen und Expansionen, sondern auch die gezielte Optimierung bisheriger Verwaltungs- und Unternehmensprozesse sowie eine zukunftsfähige Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie."Mit unserer Erfahrung, unserer Expertise und viel Energie werden wir gemeinsam dafür Sorge tragen, das bisherige gesunde Wachstum als Basis für neue Erfolge zu nutzen.", so Krienen.Über belvona:Die belvona GmbH ist eine der namhaften privaten Grundbesitzgesellschaften für wohnwirtschaftlich genutzte Immobilien in Deutschland. belvona verkauft, vermietet, kauft und verwaltet Wohnanlagen und Mehrfamilienhäuser in vielen Bundesländern.Pressekontakt:Pressekontakt:belvona GmbHAngermunder Str. 126D-40489 DüsseldorfKontaktTel.: (0211) 890 955 - 00E-Mail: info@belvona.deOriginal-Content von: belvona GmbH, übermittelt durch news aktuell