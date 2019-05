Die beliebtesten Marken der Deutschen / Studie untersucht knapp 20.000 Produkte aus 272 Branchen

Hamburg (ots) - Lidl ist der beliebteste Discounter des Landes,beim Bier greifen die Deutschen am ehesten zu Paulaner und unterKulturbegeisterten ist die Elbphilharmonie die populärste Adresse. Zudiesen und weiteren Ergebnissen kommt die Studie "Kundenlieblinge",die das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) imAuftrag von Focus Money durchgeführt hat. Die Forscher ermitteltenaus rund 20.000 Marken und 272 Branchen die Kundenlieblinge derDeutschen, indem sie Aussagen im Netz zu Ansehen, Preis, Service undQualität der Produkte auswerteten. Zu den Kundenlieblingen gehörtunter anderem auch Milka. Unter den Süßwaren ist die Schokolade diebeliebteste Marke der Bundesbürger. Mit der lila Milka-Kuh besitztsie ein unverwechselbares Markenzeichen, das vielen Menschen durchaufwendige Marketing- und Sponsoring-Aktivitäten bekannt ist. DieSchokolade überzeugt die Kunden auch geschmacklich und verdient sichdamit ein goldenes Siegel sowie die Auszeichnung "Kundenliebling".Lange mussten Kulturbegeisterte in ganz Deutschland auf dieFertigstellung warten, doch seit nunmehr knapp zweieinhalb Jahrenlockt die Hamburger Elbphilharmonie zahlreiche Besucher in dieHansestadt. Das Konzerthaus ist unter den Kunst- und Kulturstätten ambeliebtesten und erhält ein goldenes Siegel. Seit ihrer Eröffnunggenießt die Elbphilharmonie ein hohes Ansehen bei eineminternationalen Publikum. Mit preisgünstigen Konzertkarten, die nurfür Bewohner der Stadt zum Verkauf standen, hat das Konzerthaus seineAkzeptanz auch in der Hamburger Bevölkerung gesteigert.Des Deutschen liebstes Bier kommt aus Bayern: Das MünchenerPaulaner aus der gleichnamigen Brauereigruppe steht in der Gunst derdeutschen Biertrinker ganz oben. Die traditionsreiche Marke ist vorallem für ihr Weißbier bekannt und hat sich über viele Jahre hinwegeinen exzellenten Ruf erarbeitet. Dafür lässt sich der Sponsor des FCBayern München publikumswirksame Marketing-Aktionen einfallen: Fürjedes Bundesligator der Mannschaft spendiert die Brauerei denAnhängern am Ende der Saison 100 Liter Freibier. In der abgelaufenenSaison kamen die Münchener auf 88 Treffer. Die Besucher des letztenHeimspiels durften sich also über reichlich Freigetränke freuen.Unter den Discountmärkten ist Lidl die beliebteste Marke derDeutschen und darf sich über ein goldenes Siegel freuen.Das Unternehmen versteht es in seiner Branche am besten, guteQualität zu günstigen Preisen anzubieten. Dafür hat der Discounterhohe Standards für das hauseigene Qualitätsmanagement festgelegt undlässt all seine Produkte auch von unabhängigen Instituten prüfen.Diese Prozesse werden transparent offengelegt. Das schätzen auch dieKunden.Der Liebling der Kunden im Bereich der Körperpflege ist Nivea. Diezur Beiersdorf AG gehörende Marke ist die einzige, die in dieserBranche ein goldenes Siegel erhält. Bekannt geworden ist sie unteranderem durch die kleinen blauen Dosen der Nivea-Creme, demMarkenzeichen des Unternehmens. Die erste Dose gab es bereits im Jahr1911, damals noch in einem gelblichen Farbton. Seitdem hat Nivea dasProduktportfolio ständig erweitert und sich zu einer der weltweitführenden Marken im Bereich der Körperpflege entwickelt.HintergrundinformationenFür die Studie "Kundenlieblinge" untersuchte das IMWF vom 1.Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 insgesamt rund 350 MillionenOnline-Quellen in Bezug auf Ansehen, Preis, Service und Qualität. Fürdie Studie konnten mithilfe des sogenannten Social Listenings rund 39Millionen Online-Nennungen zu knapp 20.000 Marken aus 272 Brancheninnerhalb des Untersuchungszeitraums identifiziert und den Eventtypenzugeordnet werden. Dafür durchsuchte der Studienpartner UbermetricsTechnologies zunächst deutsche und deutschsprachige Domains inklusiveSocial Media nach relevanten, öffentlichen Beiträgen. Internetseitenaus Österreich und der Schweiz waren von der Suche ausgeschlossen.Die Daten wurden schließlich an Beck et al. übermittelt und dortmittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz analysiert undkategorisiert. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgtebranchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. Derjeweilige Branchensieger erhielt 100 Punkte und setzte damit denBenchmark für alle anderen untersuchten Marken innerhalb der gleichenBranche. Eine Auszeichnung erhielten die Marken, die mindestens 50Punkte im Gesamtranking erreichen konnten. Für ein goldenes Siegelwaren mindestens 80 Punkte notwendig. Ein silbernes Siegel erhieltendiejenigen, die mindestens 65 Punkte im Gesamtranking erreichenkonnten. Marken, die zwischen 50 und 65 Punkten lagen, erhielten einBronzesiegel. Insgesamt wurden 1.730 Marken ausgezeichnet.
IMWF - Institut für Management- und WirtschaftsforschungDas IMWF wurde aus der Erfahrung heraus gegründet, dass dieErgebnisse wissenschaftlicher Ausarbeitungen und Marktanalysen fürEntscheider in der Wirtschaft oftmals nicht die hinreichendePraxisnähe und Relevanz haben. In Folge dessen bleibt dieUnterstützung wissenschaftlicher Institutionen durch Unternehmenoftmals hinter den Erwartungen der Lehrstühle zurück. Vor diesemHintergrund versteht sich das IMWF als Plattform, auf der Kontaktezwischen Wissenschaft und Unternehmen geknüpft werden, die anfundierter Aufarbeitung relevanter Management- und Wirtschaftsthemeninteressiert sind.