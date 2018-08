belektro: Fachmesse erweitert Angebot für Gesellen

Berlin (ots) -- Kostenfreies Nachmittagsseminar für Gesellen zu Unfallgefahrenals Vorbereitung auf die jährliche Belehrung- Gesellen erhalten bei Messebesuch CIMCO-Seitenschneider undVerzehrgutscheinVon der neuesten Technologie im Bereich Smart Home bis zurintelligenten Vernetzung - in der Branche für Elektrotechnik ist jedeMenge Bewegung. Umso wichtiger ist es für Gesellen, auch nach derAusbildung den Überblick über neue Trends und Entwicklungen in derBranche zu behalten. Als regionale Fachmesse für Elektrotechnik,Elektronik und Licht bringt die belektro die Highlights der Leitmesse"Light + Building" in die Region und bietet dem Fachpublikum einenmaßgeschneiderten und schnellen Überblick über die wichtigstenProdukt- und Techniktrends. Damit sich der Messebesuch gleichmehrfach lohnt, hat die belektro in diesem Jahr exklusiv einattraktives Paket für Gesellen geschnürt.Weiterbildung und Goodie mit PraxisbezugIn Zusammenarbeit mit den E-Innungen Berlin-Brandenburg und der BGETEM bietet die belektro für Gesellen das Nachmittagsseminar "AusUnfällen lernen" an. Teilnehmer frischen praxisnah und an realenBeispielen ihr Wissen über besondere Gefährdungen auf. VonAbsturzsicherung bei Gerüst- und Wartungsarbeiten anPhotovoltaikanlagen bis zu besonderen Gefahrenmomenten beielektrotechnischen Arbeiten greifen die Seminarleiter Unfallgefahrenaus dem Alltag auf und besprechen sie mit den Teilnehmern. DieGesellen erhalten ein Zertifikat, welches Handwerksbetriebe als Teilihrer Jahresbelehrung zur Gefährdungsbeurteilung nutzen können. DieSeminare dauern 45 Minuten und finden vom 6. bis zum 8. Novembertäglich um 15 Uhr im Forum der Arbeitssicherheitsseminare, Halle 3.2statt.Der Besuch der belektro soll sich für Gesellen lohnen. Neben demfachlichen Update gibt es daher dieses Jahr noch ein besonderesDankeschön für den Messebesuch. Mit Unterstützung der Firma CIMCOgibt es für jeden E-Handwerksgesellen einen CIMCO-Seitenschneider imWert von 30 Euro sowie einen Snackgutschein. Das Angebot gilt füralle Gesellinnen und Gesellen, die eine Beschäftigung nachweisenkönnen und ihren Gesellenbrief - ggfs. auch als Foto - mit auf dieMesse bringen. Um das Goodie zu bekommen, müssen neben demTätigkeits- und Gesellenbriefnachweis aktiv vier Ausstellerständebesucht worden sein. Teilnahmebedingungen stehen unter:www.belektro.de/de/FuerBesucher/Gesellen.Diese Presse-Information finden Sie auch im Internet unterwww.belektro.de/Presse/Pressemitteilungen/.Pressekontakt:Messe Berlin GmbHEmanuel HögerPressesprecherund Leiter Presse- undÖffentlichkeitsarbeitCorporate CommunicationUnternehmensgruppeTwitter: @messedamm22belektroChristine FrankePR ManagerTel.: +4930 3038-2275c.franke@messe-berlin.deTwitter: @belektro_BerlinOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell