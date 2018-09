Berlin (ots) -- Am 6. November präsentiert die belektro das neueArchitektenforum DIALOG HOCH 4 in Zusammenarbeit mitgerman-architects.com.- Berliner Architektenkammer erkennt Teilnahme an Architektenforumals Weiterbildung an.Die belektro - Fachmesse für Elektrotechnik, Elektronik und Lichtbietet in diesem Jahr das neue Architektenforum DIALOG HOCH 4 an. Am6. November feiert das Gemeinschaftsprojekt mit demArchitekten-Netzwerk German-Architects.com Premiere."Im Architektenforum dreht sich alles um das Thema Wohnen 3.0 |Bauen und Wohnen in Gemeinschaft", erklärt Annick Horter, dieProjektleiterin der belektro. Zu Fachvorträgen mit anschließendemPodiumsgespräch hat German-Architects führende Experten aus derArchitektur eingeladen, die zeigen, worauf es beim Bauen und Wohnenin Gemeinschaft ankommt. Die Vortragenden und Diskutanten sind ImkeWoelk (IMKEWOELK und Partner), Sergei Tchoban (TCHOBAN VOSSArchitekten) und Philip Norman Peterson (Holzer KoblerArchitekturen). In einem Vorbericht und zum Start der Veranstaltungführt der Moderator Ulf Meyer die Teilnehmer ein in Wohn-Welten 3.0 -von Yokohama, über Singapur, Montpellier und Zürich nach Berlin. Nachdem Podiumsgespräch gibt Jan Dinnebier von Studio Dinnebier einegeführte Tour durch die Messehallen.Der DIALOG HOCH 4 wurde von der Berliner Architektenkammer alsFortbildungsveranstaltung anerkannt. Für die Teilnahme an zweiVorträgen werden Architekten 2 Unterrichtseinheiten anerkannt. DenNachweis darüber erhalten Sie direkt vor Ort im Forum. Derzeitüberprüft die Berliner Architektenkammer, welche weiteren Vorträge imRahmen der belektro als Fortbildung anerkannt werden können. Dennseit diesem Jahr sind alle Mitglieder der Architektenkammer Berlinverpflichtet, an Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen und jährlicheine Mindestanzahl an Fortbildungsveranstaltungen zu besuchen."Ein weiteres Highlight für Architekten und Fachplaner ist dieHalle 2.2. Hier präsentieren unsere Aussteller ihreLicht-Innovationen", sagt Annick Horter. Im LICHT-DIALOG interaktivgibt es täglich Expertenvorträge im Hallenforum. Diese werden voneinem dreistündigen, kostenpflichtigen Workshop-Programm begleitet.Dieses Jahr dreht sich thematisch alles um Beleuchtungslösungen fürSituationen, die die Hauptstadtregion prägen - vom Licht für Hotels,Cafés, Restaurants und Clubs bis hin zum Licht für Kunst undKreative. Doch auch die drei anderen Hallen bieten einiges fürArchitekten. "Ein Besuch im E-Haus der elektro- undinformationstechnischen Handwerke liefert Inspirationen für kommendeBauprojekte. Auch die Aussteller halten neue Anregungen fürArchitekten bereit", so Horter.Die belektro findet vom 6. bis zum 8. November auf demMessegelände unter dem Funkturm statt. Für Architekten und Fachplanerist der Eintritt kostenlos, entsprechende Eintrittscodes gibt es perMail nach vorheriger Anmeldung unter belektro@messe-berlin.de . MehrInformationen zu den Fortbildungspunkten stehen ab Anfang Oktober aufder belektro-Website zur Verfügung:www.belektro.de/FuerBesucher/ArchitektenPlaner.htmlDiese Presse-Information finden Sie auch im Internet unterwww.belektro.de/Pressemitteilungen/ und auftwitter.com/belektro_berlinPressekontakt:Messe Berlin GmbHEmanuel HögerPressesprecherund Leiter Presse- undÖffentlichkeitsarbeitCorporate CommunicationUnternehmensgruppeTwitter: @messedamm22belektroChristine FrankePR ManagerTel.: +49 30 3038 2275c.franke@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell