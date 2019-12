belektro 2020: Neue Hallenstruktur sorgt für schnellen Marktüberblick und mehr Dynamik (FOTO)

Berlin (ots) -- Fachbeirat und Messe Berlin erarbeiten gemeinsam neue Struktur- Jede Halle zeigt gesamten Kosmos der ElektrotechnikZur belektro 2020, die vom 3. bis 5. November 2020 in Berlin stattfindet, wirddie Hallenaufteilung überarbeitet. "Mit dem neuen Hallenkonzept bieten wir demFachpublikum in jeder Halle den gesamten Kosmos der Elektrotechnik an", sagtProjektleiterin Annick Horter. Jede Halle bietet ein Vollsortiment allerelektrotechnischen Produktgruppen. "Für Besucher bedeutet das: ein schnellerMarktüberblick und kurze Wege", erklärt Horter. Die belektro wird 2020 wie inden vergangenen Jahren in den Hallen 1.2, 2.2, 3.2 und 4.2 auf dem BerlinerMessegelände stattfinden.Das neue Konzept hat die Messe Berlin gemeinsam mit ZVEI und E|HANDWERKEBerlin/Brandenburg entwickelt und am 25. November im Fachbeirat vorgestellt.Klaus Jung, Fachverband Elektroinstallations-systeme, ist von der neuen Strukturüberzeugt: "Die bisherige Aufplanung der Hallen hat dazu geführt, dass einigeHallen stärker besucht waren als andere. Mit der jetzigen Durchmischung erhältdie belektro eine neue Dynamik bei den Besucherströmen, von der alle Ausstellerprofitieren werden."Auch Carsten Joschko, Vorsitzender der E|HANDWERKE Berlin/Brandenburg, begrüßtdie neue Struktur: "Die Auftragsbücher unserer Mitglieder sind weiterhin gutgefüllt." Er betont, wie wichtig es gerade im E-Handwerk ist, sich regelmäßigüber technische Innovationen und Markttrends zu informieren. "Die belektro isthier erste Anlaufstelle in der Hauptstadtregion. Die neue Aufteilung der Hallenhilft unseren Handwerkern, sich einen umfassenderen Überblick zu verschaffen."Über die belektroDie Fachmesse für Elektrotechnik, Elektronik und Licht findet seit 1984 statt.Veranstalter der belektro ist die Messe Berlin, ideeller und fachlicher Trägerdie Elektro-Innung Berlin. Weitere Träger, fördernde Verbände und Institutionensind der ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.,die Landesgruppe Berlin-Brandenburg des Bundesverbandes des Elektro-Großhandels(VEG) e.V., die Bezirksgruppe Berlin-Brandenburg der LiTG - DeutscheLichttechnische Gesellschaft e.V., der LIV Elektrohandwerke Berlin / Brandenburgund die Stromnetz Berlin GmbH. www.belektro.dePressekontakt:belektroChristine FrankePR ManagerTel.: +4930 3038-2275christine.franke@messe-berlin.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6600/4459523OTS: Messe Berlin GmbHOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell