Die beiden deutschen Top-Rallye-Piloten starten beim WM-Heimspiel für SKODA AUTO Deutschland (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Finanztrends Video zu Rallye



mehr >

Weiterstadt (ots) -- Neben Stammfahrer Fabian Kreim geht auch Marijan Griebel bei derADAC Rallye Deutschland für SKODA AUTO Deutschland ins Rennen- Beide Piloten sitzen am Lenkrad eines neuen SKODA FABIA R5 evo- Mit Topplatzierungen Akzente im internationalen WettbewerbsetzenFabian Kreim (D) und Marijan Griebel (D): Die beiden bestendeutschen Rallye-Piloten starten beim WM-Heimspiel für SKODA AUTODeutschland. Das Champions-Duo soll bei der ADAC Rallye Deutschland(22. bis 25. August) auf legendären Prüfungen wie der PanzerplatteBaumholder oder in den Weinbergen im Kampf um die Podestplätze in derFIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2) mitmischen. Dafür wird SKODAAUTO Deutschland Stammpilot Fabian Kreim mit Beifahrer Tobias Braun(D) erstmals auf den neuen und verbesserten SKODA FABIA R5 evozurückgreifen können - in dem auch der amtierende deutscheRallye-Meister Marijan Griebel antreten wird."Wir freuen uns riesig, dass wir beim Saisonhöhepunkt alseinmalige Aktion gleich zwei Topteams unter dem Dach von SKODA AUTODeutschland ins Rennen schicken können. Neben Fabian Kreim soll auchMarijan Griebel mit Topplatzierungen Akzente im internationalenWettbewerb setzen. Wir wollen den vielen Tausend Fans bei derdeutschen WM-Rallye eine perfekte Show bieten", sagt Andreas Leue,verantwortlich für Motorsport und Tradition bei SKODA AUTODeutschland.Kreim und Griebel sind zweifellos das Beste, was der deutscheRallye-Sport derzeit zu bieten hat. Der 26-jährige Kreim holte 2016und 2017 für für SKODA AUTO Deutschland den deutschenRallye-Meistertitel und führt aktuell wieder souverän die Tabelle derDeutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) an. Der 30 Jahre alte Griebelkrönte sich im vergangenen Jahr zum nationalen Champion, nachdem er2016 und 2017 den Juniortitel in der FIA Rallye-Europameisterschaft(ERC) gewonnen hatte.Als Belohnung für seinen zweiten Titelgewinn durfte Griebel 2018beim deutschen WM-Heimspiel in der Königsklasse WRC starten undschaffte mit Platz acht ein glänzendes Resultat. Auch Fabian Kreimwar bei der ADAC Rallye Deutschland im vergangenen Jahr als Vierterin der WRC 2-Klasse so gut wie nie zuvor unterwegs. "Ich hoffe, dassich das dieses Jahr noch toppen kann. Ich will um einen Podestplatzbeim absoluten Höhepunkt in diesem Jahr mitkämpfen", sagt Kreimoptimistisch.Um in der WRC 2-Kategorie für Privatfahrer im Duell gegen einigeder besten Piloten der Welt noch besser mithalten zu können, darfKreim beim deutschen Rallye-WM-Lauf einmalig im neuen SKODA FABIA R5evo fahren: "Ich bin schon ganz gespannt und hoffe, dass ich michschnell auf das evo-Modell einstellen und mit der Weltelite mithaltenkann." Die in diesem Jahr homologierte Weiterentwicklung desErfolgsmodells FABIA R5 weist unter anderem eine verbesserteMotorleistung auf. Das SKODA Werksteam feierte mit dem neuen Modellin diesem Jahr bereits zwei Doppelsiege in der neuen WRC 2Pro-Kategorie.Marijan Griebel ist in diesem Jahr vorrangig in der European RallyChampionship (ERC) unterwegs, wo er bereits einige gute Platzierungeneinfahren konnte. Jetzt freut sich Griebel auf den Start beimWM-Heimspiel mit Unterstützung von SKODA AUTO Deutschland: "DieWM-Rallye in meiner Heimat ist jedes Jahr ein ganz besonderesHighlight. Aber diesmal ist alles durch den Start unter dem Dach vonSKODA AUTO Deutschland noch spezieller. Ich freue mich schon auf dieDuelle gegen die Weltspitze und werde wie Fabian auf die Jagd nacheiner Topplatzierung gehen."Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell