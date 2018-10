Peking (ots/PRNewswire) - Die vom 26. - 29. September vomchinesischen Ministerium für Industrie und IT in Peking veranstalteteICT (Information and Communications Technology)-Veranstaltung "PTExpo China 2018" schloß vor wenigen Tagen ihre Türen. Unter dem Motto"Digitalization & Intelligence: Shaping the World of Tomorrow"(Digitalisierung und Intelligence: Zur Gestaltung der Welt vonmorgen) kamen über 60.000 Teilnehmer, 580 Medienvertreter und fast400 Aussteller zusammen, um die neuesten Fortschritte zum Thema 5G,KI, Tech x Kultur, Internet der Dinge (IoT), selbstfahrende Autos undweiterer ICT-Technologie und -Anwendungen zu feiern.Organisationen und Firmen aus aller Welt arbeiteten gemeinsam aneiner reellen Verwirklichung der Welt von morgen. Zu diesen Firmenund Organisationen zählen CICT, China Mobile, China Telecom, ChinaTower, China Unicom, Ericsson, Huawei, Nokia, Tencent, dasPalastmuseum, Potevio und ZTE.Das Programm der Konferenzen "ICT China High Level Forum 2018"umfasste mehr als 20 Konferenzsitzungen und Bekanntmachungen undbefasste sich erneut mit tiefgreifenden Debatten und neuen Ideen zuden Trendthemen aus dem Technologieumfeld. Mehr als 360 Redner undDelegierte konnten ihre Vorstellungen vortragen und mit 5866 Personenim Publikum ihre Gedanken austauschen. Die Bekanntgabe derlandesweiten chinesischen Testergebnisse von 5G wurden aufmerksamverfolgt genau wie die "ICT China Innovation Awards" und die "METISAwards" für mobile intelligente Terminals.Die Veranstaltung verzeichnete den Besuch von 50 Delegationenregionaler Regierungsbehörden aus dem ganzen Land und 160Delegationen von Firmen und Organisationen, wobei zwei thematischeAusstellungen die höchsten Besucherzahlen verbuchten. Die vor allemvom berühmten Palastmuseum (die Verbotene Stadt) und demTechnologiekonzern Tencent veranstaltete thematische "Tech x Culture"Ausstellung war in der Lage, die bedeutenden Auswirkungen derDigitalisierung auf vertikale Branchen in den Vordergrund zu stellen,um mithilfe von Technologie auf kreative Weise den Zugang zuKulturerbe und traditionellen Werten für ein besseres Verständnisaller Menschen zu untersuchen. Eine weitere themengebundeneAusstellung befasste sich mit dem 40. Jahrestag der chinesischenReform und Öffnung, bei der die dramatischen Veränderungen des Landesim ICT-Bereich seit 1978 mit Blick auf die Zukunft hervorgehobenwurden.Auch wenn die diesjährige Veranstaltung gerade erst zu Ende ging,wurde die PT Expo China 2019 in Peking für den 31. Oktober bis 3.November 2019 bekanntgegeben. Die Branche ist nun gespannt, was imBeginn der Ära von 5G als nächstes ansteht.Pressekontakt:Ying Qin+86-412-27306159Original-Content von: PT/EXPO CHINA, übermittelt durch news aktuell