beauty alliance lanciert Eigenlabel / Der zweitgrößte Marktteilnehmer des Kosmetikmarktes in Deutschland bringt für YBPN Eigenmarkenprodukte heraus (FOTO)

Bielefeld (ots) -Hohe Qualität und für die Kunden ein gutesPreis-Leistungs-Verhältnis waren die Voraussetzung zur Lancierung derersten YBPN Eigenmarken. Ein Concealer und eine Mascara sind dieersten Produkte, die von der beauty alliance unter der Marke YBPN fürihre Gesellschafter eingeführt wurden."Mit der Lancierung werden wir die Marke YBPN weiter stärken undschärfen damit auch gleichzeitig das Profil unserer Gesellschafter ineinem immer größer werdenden Wettbewerb." erklärt Christian Lorenz,Geschäftsführer der beauty alliance Deutschland. "Mit beidenProdukten sprechen wir eine junge Zielgruppe an, die wir durch dieWahl der Namen und die Gestaltung der Verpackungen unterstreichen."Mit der Schaffung der Eigenmarken wird den Gesellschaftern auch einneues wirtschaftliches Konzept zur Verfügung gestellt das derenPositionierung darüber hinaus festigen wird.Mit YBPN wurde den inhabergeführten Parfümerien im vergangenenJahr ein einheitliches Erkennungszeichen gegeben um diese sowohlonline als auch stationär zu stärken. YBPN steht für Your BeautyProfessional Network und verdeutlicht so die Expertise und dasFachwissen des Parfümeriefachhandels. Die beauty alliance ergänzt mitden beiden Produkten, Mascara und Concealer, das bestehende Sortimentdes Parfümeriehandels. Im November dieses Jahres folgen ein Lipoilsowie ein Lipbalm. Weitere Produkte sind in der Entwicklung undwerden im kommenden Jahr hinzukommen. Die Lancierung wird mit einerbreit angelegten Influencer Kampagne sowie Onlineaktivitäteneingeführt.Pressekontakt:LIEBERMANN communicationsHeike LiebermannSchlossstraße 1851429 Bergisch GladbachTelefon +49 2204 5846 070www.heike-liebermann.comOriginal-Content von: beauty alliance Deutschland GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell