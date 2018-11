beauty alliance baut ihr YBPN-Eigenmarkensortiment weiter aus (FOTO)

Bielefeld (ots) -Nach der erfolgreichen Lancierung der ersten Eigenmarkenprodukteim Juni dieses Jahres wächst das Sortiment der Handelsmarke YBPN umzwei weitere Produkte.Mit der Sortimentserweiterung der Eigenmarke YBPN bautDeutschlands zweitgrößter Marktteilnehmer des Kosmetikmarktes seinePosition weiter aus. Ein Lip Balm und ein Lip Oil ergänzen diebisherigen Exklusiv-Produkte Volume Mascara und Lifting Concealer undstärken so die Gesellschafter der beauty alliance."Ein hoher Qualitätsstandard der Produkte, für die Kunden eingutes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie ein attraktiveswirtschaftliches Konzept für die Gesellschafter waren und sind dieBedingungen für die Erweiterung des bestehenden Sortiments", erklärtChristian Lorenz, Geschäftsführer der beauty alliance Deutschland."Die Einführung der ersten Produkte im Juni 2018 hat unsereErwartungen weit übertroffen und gezeigt, dass wir mit der Schaffungdes Eigenmarkensortiments glaubhaft und attraktiv sind und uns mitder Lancierung auf dem richtigen Weg befinden. Für unsere Kundenmachen wir damit die Marke YBPN noch erlebbarer. Weiterhin wollen undmüssen wir in einem sich stark verändernden Marktumfeld das Sortimentunserer Gesellschafter aktiv mitgestalten und gleichzeitig die Brückeschlagen zu unserer Dachmarke YBPN."Mit YBPN wurde den inhabergeführten Parfümerien im vergangenenJahr ein einheitliches Erkennungszeichen gegeben, um diese sowohlstationär als auch online zu stärken. YBPN steht für Your BeautyProfessional Network und verdeutlicht die Expertise und dasFachwissen des Parfümeriefachhandels.Die beauty alliance erweitert mit den Lippenpflegeprodukten LipBalm und Lip Oil das bestehende Eigenmarkensortiment auf vierProdukte. Sowohl die Preisgestaltung als auch die Aufmachung derVerpackungen sprechen eine jüngere Zielgruppe an. Im kommenden Jahrkommen mit Augenbrauenprodukten, Eyeliner und weiterenLippenpflegeprodukten noch weitere hinzu. Die Sortimentserweiterungwird mit einer Influencer Kampagne sowie Aktivitäten on- und offlineeingeführt.Pressekontakt:LIEBERMANN communications UGSchlossstraße 1851429 Bergisch GladbachTelefon +49 2204 5846 070www.heike-liebermann.comOriginal-Content von: beauty alliance Deutschland GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell