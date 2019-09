beat the machine: news aktuell lädt zum SUPER COMMUNICATION LAND 2020 nach Berlin (FOTO)

--------------------------------------------------------------Jetzt anmelden!http://ots.de/8TLTyR--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) -Das Veranstaltungsformat SUPER COMMUNICATION LAND der dpa-Tochternews aktuell geht in die zweite Runde. Nach einer erfolgreichenPremiere im März in Hamburg mit mehr als 100 begeisterten PR- undMarketingverantwortlichen zieht das eintägige Event am 26. März 2020in die altehrwürdige Heilig-Kreuz-Kirche in Berlin-Kreuzberg. Unterdem Motto "beat the machine - von denkenden Robotern und liebendenMenschen" dreht sich dabei alles um die Themen KünstlicheIntelligenz, E-Sport, digitale Trends der Kommunikationsbranche undLiebe.Das SUPER COMMUNICATION LAND verbindet die Disziplinen PR- undMarketing spielerisch und setzt auf Wissensaustausch, Networking undWeiterbildung. In Workshops, Vorträgen, Skill- und Podcastsessionswird das Wissen direkt für den Arbeitsalltag vermittelt. Dasbesondere: Die Teilnehmer bestimmen die Inhalte größtenteils selbstund können so eigene Ideen und auch sich selbst als Speakereinbringen. Das Event feierte im März in Hamburg Premiere undvereinte in einem ungezwungenen Rahmen Kommunikatoren aus ganzDeutschland."Die gelebte Kreativität und der Ideenreichtum des ersten SUPERCOMMUNICATION LAND waren beeindruckend. Das Wissen in den Köpfen vonPR-Verantwortlichen und Marketeers ist unglaublich groß undvielfältig. Wir möchten die Synergien dieser beiden Disziplinen auchim nächsten Jahr fördern und alle Helden der Kommunikationsbranchenoch näher zusammenbringen", so Edith Stier-Thompson, Initiatorin desVeranstaltungsformats und Geschäftsführerin von news aktuell. "DasSUPER COMMUNICATION LAND hat gezeigt, dass jeder etwas besonders gutkann und bereit ist, seine Fähigkeiten weiterzugeben. Diesen Gedankenwollen wir im nächsten Jahr in einer einmaligen Location fortführen.Wir überlassen den Teilnehmern nicht nur bei der Auswahl desProgramms die Entscheidung, sondern auch bei den Ticketpreisen.Deshalb gilt für SuCoLa20: Zahle, was Du willst!"Alle Interessierten können für das SUPER COMMUNICATION LAND 2020komplett frei bestimmen, welchen Betrag sie für die Teilnahme zahlenmöchten. Mit dem Eventformat bleibt news aktuell seinem Ruf alsInnovationstreiber treu. news aktuell hatte bereits mit dem erstenPR-Hackathon Deutschlands 2017 und der Fortsetzung 2018 ein überauserfolgreiches neues Format für die Kommunikationsbranche präsentiert,das sogar für den PR Report Award nominiert war.Die Ticketregistrierung für #SuCoLa20 ist ab sofort unterhttps://www.supercommunication.land/ geöffnet. Da nur eine begrenzteAnzahl an Plätzen verfügbar ist, gilt: Schnell sein lohnt sich!Bisherige Sponsoren und (Medien)Partner für #SuCoLa20:Tele 5 (www.tele5.de)t3n (www.t3n.de)Gründerszene (www.gruenderszene.de)#30u30 (www.30u30.de)next media accelerator (www.nma.vc)Folgen Sie den Vorbereitungen auf das SUPER COMMUNICATION LAND inden sozialen Netzwerken:Instagram: https://www.instagram.com/news_aktuellFacebook: https://www.facebook.com/newsaktuellTwitter: https://www.twitter.com/newsaktuellHashtag: #SuCoLa20Über news aktuellAls hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuellUnternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien undVerbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangenPR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel,klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlichveröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden aufwww.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-PortaleDeutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatorenerreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zufachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. newsaktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg.Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und MünchenPressekontakt:news aktuell GmbHJanina von JheringStellvertretende Leiterin KonzernkommunikationTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.dehttps://twitter.com/JvJheringOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell